Taką dostaniesz 13. i 14. emeryturę w 2025 roku! Podwyżka świadczeń

Waloryzacja emerytur oznacza również wzrost 13. i 14. emerytury w 2025 roku

Wysokość waloryzacji zależy od inflacji i od wzrostu wynagrodzeń. Jak już wiemy z danych GUS, średnioroczna inflacja w 2024 roku wyniosła 3,6 proc. Nie ma jeszcze opublikowanych danych na temat średniorocznego wzrostu wynagrodzeń, więc korzystając z ostatnich danych (10,5 proc. w listopadzie 2024) wyliczyliśmy, że waloryzacja emerytur i rent powinna wynieść 4,93 proc. To oznacza, że minimalna emerytura wzrośnie z 1780,96 zł do 1868,80 zł.

Tym samym trzynastą emeryturę w kwietniu wysokości 1868,80 zł otrzymają wszyscy seniorzy z prawem do emerytury, niezależnie od tego ile wynoszą ich podstawowe świadczenia. To oznacza, że w tym roku trzynastka będzie wyższa o niecałe 90 zł!

Tyle zmienią się 14. emerytury. Niektórzy nie dostaną świadczenia

Inaczej sytuacja wygląda z 14. emeryturą wypłacaną w drugiej połowie roku (dokładny termin wyznaczy rząd), która również jest wysokości minimalnej emerytury. Świadczenie jest przyznawane tylko tym seniorom, których świadczenie nie przekracza 2900 zł brutto. Powyżej limitu świadczenie jest pomniejszane według zasady "złotówka za złotówkę". Limit jest ustawowy i nie podlega waloryzacji, o ile rząd nie zmieni przepisów. To oznacza, że seniorzy, którym podniosą się świadczenia przez waloryzację dostaną mniejszą czternastkę, lub nie dostaną jej w ogóle. W przypadku seniora z emeryturą 4500 zł brutto, 14. emerytura wynosiła w 2024 roku ok. 180 zł. Jednak po waloryzacji jego emerytura wzrośnie do kwoty 4722 zł, więc przestanie się kwalifikować na 14. emeryturę.

Z kolei senior, który otrzymywał 3500 zł emerytury brutto, do tej pory dostawał 1180,96 zł emerytury. Jednak ze wzrostem jego świadczenia po waloryzacji do 3673 zł, czternastka spadnie o niemal 100 zł do kwoty 1096,18 zł. Mimo wszystko w skali roku emeryt i tak wyjdzie "na plus", bo jego comiesięczne świadczenie będzie wyższe dzięki waloryzacji o ok. 173 zł.

