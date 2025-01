Dramat seniorów

Waloryzacja emerytur szoruje pod dnie! Tylko o tyle wzrosną emerytury w 2025 roku

Znamy już jeden z kluczowych wskaźników do wyliczenia waloryzacji na 2025 roku! Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał średnioroczną inflację za 2024 rok, która wyniosła 3,6 proc., co jest ponad trzykrotnym spadkiem względem 2025 roku. Wygląda więc na to, że spadnie także waloryzacja.