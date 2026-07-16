Takich podwyżek nikt się nie spodziewał. Dodatki do emerytur ledwo drgną

Beata Lekszycka
Beata Lekszycka
2026-07-16 12:26

Dodatki do emerytur w 2027 roku wzrosną razem z coroczną waloryzacją świadczeń, jednak podwyżki mogą być symboliczne. Prognozowany wskaźnik waloryzacji 3,66 proc. oznacza, że większość dodatków wypłacanych przez ZUS zwiększy się jedynie o kilkanaście złotych miesięcznie.

  • Prognozowana waloryzacja dodatków do emerytur w 2027 roku wyniesie zaledwie 3,66%, co oznacza znacznie niższe podwyżki niż w roku bieżącym.
  •  Spadek inflacji do 2,5% w czerwcu 2026 r. jest główną przyczyną niższej prognozy, która jest jednak wyższa od początkowych założeń rządu.
  • Większość dodatków, w tym pielęgnacyjny i kombatancki, wzrośnie jedynie o około 13,42 zł miesięcznie, a dodatek dla sieroty zupełnej o 25,22 zł.
  • Ostateczny wskaźnik waloryzacji poznamy w lutym 2027 roku, a zwaloryzowane świadczenia będą wypłacane od 1 marca.

Waloryzacja dodatków do emerytur będzie niższa

Wraz z marcową waloryzacją w 2027 roku wzrosną nie tylko emerytury i renty, ale również dodatki wypłacane przez ZUS. Wszystko wskazuje jednak na to, że seniorzy nie mogą liczyć na wysokie podwyżki. Najnowsze dane opublikowane przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) pokazują dalsze wyhamowanie inflacji, co bezpośrednio przekłada się na prognozowaną wysokość waloryzacji.

Według GUS inflacja w czerwcu 2026 roku wyniosła 2,5 proc. rok do roku, podczas gdy miesiąc wcześniej sięgała 3,1 proc. Jednocześnie przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw osiągnęło w maju 9 173,24 zł, co oznacza wzrost o 5,8 proc. rok do roku.

Po uwzględnieniu obu wskaźników prognozowany wskaźnik waloryzacji wynosi obecnie 3,66 proc. To więcej od wcześniejszych założeń rządu Donalda Tuska, który zakładał wzrost na poziomie 3,48 proc., ale zdecydowanie mniej niż tegoroczna waloryzacja wynosząca 5,3 proc.  Przy wskaźniku waloryzacji 3,66 proc., minimalna emerytura mogłaby wzrosnąć z  1 978 zł brutto do około 2 051 zł brutto, czyli o około 72 zł.

Dodatki do emerytur wzrosną o kilkanaście złotych

Coroczna waloryzacja obejmuje również dodatki wypłacane razem z emeryturą lub rentą. Przy prognozowanym wskaźniku 3,66 proc. podwyżki będą jednak niewielkie i wyniosą od kilkudziesięciu groszy do około 50 zł miesięcznie.

Najwyższy wzrost może objąć dodatek do renty inwalidy wojennego. Świadczenie mogłoby wzrosnąć z 1 403,90 zł do około 1 455,28 zł, czyli o 51,38 zł.

Większość dodatków wypłacanych przez ZUS, w tym dodatek pielęgnacyjny i kombatancki, wynosi obecnie 366,68 zł. Przy waloryzacji na poziomie 3,66 proc. ich wysokość zwiększyłaby się jedynie o około 13,42 zł miesięcznie. Wyższy byłby także dodatek dla sieroty zupełnej. Obecna kwota 689,17 zł wzrosłaby do około 714,39 zł, co oznacza podwyżkę o 25,22 zł.

Prognozy mają na razie charakter szacunkowy. Ostateczny wskaźnik waloryzacji zostanie ogłoszony w lutym 2027 roku. Zwaloryzowane emerytury, renty oraz dodatki będą wypłacane od 1 marca 2027 roku.

Szczegółowe wyliczenia dotyczące poszczególnych dodatków prezentujemy w GALERII

Zaskoczeni seniorzy rozmawiają o waloryzacji dodatków na poziomie 3,66 proc., o czym informuje SE Superbiz.
Galeria zdjęć 10
Rafał Brzoska, prezes i założyciel Inpost [IMPACT 2026]

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