Rząd prognozuje waloryzację emerytur i rent w 2026 roku na poziomie 4,9%, co jest znacząco niższe niż w latach poprzednich (2024: 12,12%, 2025: 5,5%).

Niższa waloryzacja wynika ze spadku inflacji i statystycznego wzrostu wynagrodzeń, ponieważ wskaźnik waloryzacji zależy od tych dwóch czynników.

Spadek waloryzacji najbardziej odczują osoby pobierające najniższe dodatki do emerytur, z podwyżkami rzędu 0,85 zł do 17,05 zł miesięcznie dla większości dodatków.

Wyjątkiem jest dodatek do renty inwalidy wojennego, który ma wzrosnąć z 1333,24 zł do 1398,51 zł.

Rząd Donalda Tuska prognozuje, że w 2026 roku emerytury i renty oraz dodatki do tych świadczeń wzrosną o 4,9 proc. To znacząco mniej niż miało to miejsce w 2025 roku, kiedy waloryzacja wyniosła 5,5 proc., a w 2024 roku aż 12,12 proc. Skąd taka zmiana? Kluczową rolę odgrywa tutaj matematyka i stan gospodarki. Wskaźnik waloryzacji wyliczany jest na podstawie dwóch głównych czynników: inflacji i wzrostu wynagrodzeń. Obecnie obserwujemy spadek inflacji oraz, przynajmniej w statystykach, wzrost wynagrodzeń. To właśnie ta kombinacja przekłada się na niższy wskaźnik waloryzacji. Spadek waloryzacji najbardziej odczują osoby pobierające najniższe dodatki do emerytur.

Świadczenie pieniężne przysługujące osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR może wzrosnąć jedynie od 0,85 zł do 17,05 zł. Większość dodatków do emerytur, takich jak dodatek kombatancki, dodatek pielęgnacyjny, dodatek za tajne nauczanie, które od marca 2025 roku wynoszą 348,22 zł, wzrośnie o około 17,05 zł miesięcznie.Największą podwyżkę mogą spodziewać się osoby pobierające dodatek do renty inwalidy wojennego. Ten dodatek ma wzrosnąć z 1333,24 zł do 1398,51 zł.

Inflacja i płace - kluczowe czynniki

Jak widać, waloryzacja emerytur jest ściśle powiązana z inflacją i wzrostem płac. Im wyższa inflacja i niższy wzrost płac, tym większe szanse na wyższą waloryzację emerytur i rent. Obecnie mamy do czynienia z odwrotną sytuacją: inflacja rośnie wolniej, a wynagrodzenia statystycznie rosną.

Warto podkreślić, że waloryzacja emerytur nie jest wyłącznie decyzją polityczną. Jest to proces oparty na wskaźnikach ekonomicznych, które odzwierciedlają sytuację gospodarczą kraju. Rząd ma pewien wpływ na politykę gospodarczą, ale same mechanizmy waloryzacji są zdefiniowane prawnie.

Prognoza waloryzacji na poziomie 4,9 proc. z pewnością wywoła dyskusję wśród emerytów i rencistów. Część z nich może odczuć rozczarowanie, zwłaszcza po wysokich podwyżkach w poprzednich latach. Należy jednak pamiętać, że waloryzacja ma na celu utrzymanie realnej wartości świadczeń w obliczu inflacji, a niekoniecznie ich znaczne podwyższenie.

Co dalej z dodatkami do emerytur

Pozostaje obserwować dalszy rozwój sytuacji gospodarczej i czekać na ostateczne dane dotyczące inflacji i wzrostu wynagrodzeń, które będą miały wpływ na ostateczny wskaźnik waloryzacji w 2026 roku. Jedno jest pewne – temat emerytur pozostaje jednym z najważniejszych wyzwań dla polskiego rządu i społeczeństwa.

Waloryzacja wszystkich dodatków do emerytur znajdziesz w GALERII

Zbigniew Derdziuk, prezes ZUS, Karpacz 2025 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.