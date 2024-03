Takie rezerwy finansowe ma Polska. NBP ujawnia zawartość skarbca!

Jak inwestowane są rezerwy finansowe Polski?

Na koniec lutego 2024 r. oficjalne aktywa rezerwowe Polski wynosiły 173,2 mld euro, a w przeliczeniu na dolary amerykańskie 188 mld dolarów – poinformował w czwartek (7.03) Narodowy Bank Polski.

NBP opublikował w czwartek dane o stanie oficjalnych aktywów rezerwowych. Wynika z nich, że na koniec lutego 2024 r. ich stan wyrażony w euro wyniósł 173,2 mld euro i był niższy o 1,9 mld euro niż na koniec stycznia 2024 r. Stan rezerw wyrażony w dolarach zmniejszył się o 1,6 mld dolarów i osiągnął poziom 188 mld dolarów.

„Narodowy Bank Polski zarządza rezerwami dewizowymi, dbając o maksymalizowanie ich zyskowności, jednak priorytetem jest ich bezpieczeństwo i zachowanie niezbędnego poziomu płynności. NBP inwestuje rezerwy w typowe instrumenty stosowane przez banki centralne. Zdecydowana ich większość jest inwestowana w rządowe papiery wartościowe, w papiery emitowane przez instytucje międzynarodowe oraz agencje rządowe. Pozostała kwota jest utrzymywana głównie w formie lokat w bankach o wysokiej ocenie wiarygodności oraz w złocie monetarnym” – poinformował w komunikacie NBP.

Polski bank centralny również zintensyfikował kupno złota. Jak przedstawiają się rezerwy Polski w złocie?

NBP kupuje złoto na potęgę

Polskie rezerwy złota wynoszą już prawie 360 ton. W ten sposób nasz kraj zajął 15 pozycję w globalnym zestawieniu prowadzonym przez Światową Radę Złota (17. jeśli w statystyce uwzględnimy EBC i MFW). Według informacji podawanych przez NBP na koniec stycznia wartość sztabek w zasobach naszego banku wynosiła 23,5 mld dolarów, co stanowi ok. 12,4% wszystkich rezerw dewizowych. Jednak w żadnym wypadku nie oznacza to końca zwiększania tych zasobów, ponieważ przewodniczący RPP zapowiada dalsze zakupy z celem na poziomie 20% rezerw w złocie.

Takie plany należy uznać za ambitne, ponieważ przy zachowaniu obecnych wskaźników (całości rezerw walutowych i aktualnych cen kruszcu) należałoby zdobyć kolejne 220 ton. Stan posiadania na poziomie 580 ton wywindowałby nas do pierwszej dziesiątki na świecie. Mimo wszystko wciąż będzie nam daleko do krajów rozwiniętych, które zapełniały swoje skarbce przez dziesięciolecia. W przypadku USA złoto stanowi prawie 70% rezerw, niewiele mniej w Niemczech, a dla Włoch i Francji jest to ponad 65%.

Obecnie rezerwy złota NBP są przechowywane mniej więcej po jednej trzeciej w Bank of England w Londynie, w Federal Reserve w Nowym Jorku oraz w bezpiecznych miejscach w Polsce. Nowe zakupy mają być rozmieszczane w podobny sposób.

