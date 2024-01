Glapiński w marcu inflacja spadnie do 3 procent. "Nie będzie inflacji"

Pułapka w "mieszkaniu na start". Oni mogą nie dostać dopłat do kredytu

Węgiel za grosze płynie do Polski! Kto i gdzie może go kupić?

Już w marcu osiągniemy cel inflacyjny

- Szczęśliwie ominęliśmy recesję, która przydarzyła się w innych krajach. Która trwa w innych, sąsiednich krajach. My przeszliśmy suchą stopą przez spowolnienie gospodarcze, między innymi dzięki mądrej polityce pieniężnej NBP. Ale dynamika aktywności gospodarczej nadal pozostaje umiarkowana -ocenił.

Zdaniem Glapińskiego nastąpił bardzo szybki spadek inflacji.

-Jest to tak zwana inflacja umiarkowana. Szczególnie jak patrzymy na porównanie z początkiem ubiegłego roku, to trzeba pamiętać, że mamy inflację trzykrotnie niższą niż w lutym 2023 roku. W ciągu zaledwie 10 miesięcy inflacja obniżyła się o ponad 12 punktów procentowych - wyliczał prezes NBP.

Jak prognozuje Glapiński,spodziewamy się w najbliższych miesiącach dalszego spadku inflacji. W pierwszym kwartale bieżącego roku ten spadek może być szybszy niż przewidywano w naszej projekcji listopadowej.

-W efekcie inflacja może obniżyć się do nawet poziomu poniżej 3 procent. To jest blisko celu inflacyjnego NBP. A nawet powiedziałbym, że dokładnie będziemy w 2,5 proc. inflacji. (należy pamiętać o wysokiej bazie statystycznej) - mówił.

- Oczywiście trzeba wiedzieć jakie są przyczyny, jakie są perspektywy, bo sytuacja jest złożona. Mamy w tym wskaźniku ceny administrowane. Mamy tarcze antyinflacyjne, to wszystko się zmienia. Ale mówimy jaka będzie inflacja w najbliższych miesiącach, a będzie bliska celu inflacyjnego. Czyli będzie taka, którą potocznie nazywa się, że nie ma inflacji - kontynuował Glapiński.

Według Adama Glapińskiego, kurs złotego w najbliższym czasie "powinien być mocny".

- Patrząc na ogromne potrzeby pożyczkowe Polski, większe niż kiedykolwiek, to można prognozować, że ten kurs w najbliższym roku, dwóch będzie nadal mocny - stwierdził. - Będziemy zaciągać duże zobowiązania, będą przychodzić środki w obcych walutach i będą wymienane na złote. Stąd się biorą te mocne kursy obecnie - mówił prezes Glapiński.

W II połowie roku możliwy wzrost inflacji

Glapiński podkreślał, że wiele zależy od tarcz antyinflacyjnych. Samo przywrócenie VAT na żywność spowoduje podniesie się o inflacji o 0,9 proc. Do czerwca zamrożone są ceny gazu, prądu i ciepła. Jeśli zostaną przywrócone ceny rynkowe, spowoduje to dalszy wzrost i wtedy inflacja może wzrosnąć znowu do 6-7proc.

Jak twierdzi szef NBP, przewidujemy, trwałe obniżenie inflacji do celu w wysokości 2,5 proc. dopiero możemy się spodziewać pod koniec 2025 r.

Pieniądze to nie wszystko - Andrzej Kubisiak Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.