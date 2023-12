Tam Polacy rzetelnie płacą rachunki. A gdzie mają największe długi?

Dopłacą 240 zł do przyszłej emerytury! Jeden warunek do spełnienia

Długi Polaków

Eksperci Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej i Rzetelnej Firmy przeanalizowali kwoty zadłużenia w poszczególnych regionach oraz ich wielkość i zaludnienie. Porównali łączny dług w każdym województwie w przeliczeniu na tysiąc mieszkańców, średnią wartość zaległości statystycznego dłużnika w każdym z nich oraz wielkość odsetka osób zadłużonych wśród wszystkich mieszkańców.

W rankingu rzetelności konsumentów najlepiej wypadli mieszkańcy województwa małopolskiego (przekraczając 40 pkt), podkarpackiego (39 pkt), świętokrzyskiego (37 pkt), wielkopolskiego i podlaskiego, a najgorzej osoby z Dolnego Śląska, Warmii i Mazur, Pomorza, Zachodniopomorskiego oraz Kujawsko-Pomorskiego. Mieszkańcy Dolnego Śląska zdobyli 8 punktów, na tysiąc mieszkańców przypada tutaj 1,8 mln zł nieopłaconych rachunków. Dłużnicy stanowią 9 proc. spośród wszystkich zamieszkałych.

Jakie zadłużenie mają Polacy w regionach

Z przedstawionych danych wynika, że dług statystycznego dłużnika wpisanego do KRD w Podlaskiem wzrósł o 1909 zł, w woj. podkarpackim o 1747 zł, w świętokrzyskim o 1447 zł, w Małopolsce o 1163 zł i Wielkopolsce o 565 zł. Wśród Małopolan jest 4,36 proc. dłużników; zadłużenie na tysiąc mieszkańców wynosi 864 tys. zł, a na jednego dłużnika przypada średnio niecałe 20 tys. zł. W przypadku Podkarpacia jest 3,45 proc. dłużników, na tysiąc mieszkańców przypada 697 tys. zł zadłużenia; statystyczny dłużnik ma do spłaty średnio 20 tys. zł. W województwie świętokrzyskim żyje 5 proc. nierzetelnych konsumentów spośród wszystkich zamieszkujących ten region. Dług na tysiąc mieszkańców wynosi milion złotych, a na jedną osobę przypada średnio 20 tys. zł.

Jak wskazuje Katarzyna Starostka z Rzetelnej Firmy, często ostatnie miejsca w takich rankingach zajmują regiony najbardziej zaludnione. "W tak dużych skupiskach ludności łączne zadłużenie dłużników jest zawsze największe, zatem od lat jako najmniej rzetelni byli wymieniani mieszkańcy województw śląskiego i mazowieckiego. A zaraz za nimi wielkopolskiego, małopolskiego i dolnośląskiego" - wskazała. Dodała, że wzorem płatniczej rzetelności są zaś Małopolanie.

To wpływa na zadłużenie. Będziesz w szoku

Prezes Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej Adam Łącki zauważył, że pięć najbardziej rzetelnych województw leży na terenach dawnej Rzeczpospolitej, na których ludność jest osiadła od stuleci. "Piątka najbardziej nierzetelnych zlokalizowana jest na ziemiach przejętych po II wojnie światowej i zamieszkałych przez ludność napływową. To pokazuje, jak duży wpływ na nasze zachowania mają więzi lokalne" - wskazał. Dodał, że tam, gdzie ludzie się znają od pokoleń, znacznie większą uwagę przykłada się do opinii sąsiadów i nie robi rzeczy, które nie są społecznie akceptowane - np. nie robi się długów. "A z drugiej strony to pokazuje też, jak długo te więzi muszą się budować" - przekazał Adam Łącki.

QUIZ PRL. Święta Bożego Narodzenia w czasach PRL-u. Sprawdź w tym quizie, co o nich wiesz Pytanie 1 z 10 Sznurek, którym przewiązywano zawijane w papier prezenty zrobiony był: z papieru z plastiku z dyfterytu Dalej