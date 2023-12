i Autor: gov.pl Wchodzą nowe świadczenia ZUS. Będzie można dostać nawet 3500 zł miesięcznie. Kiedy wypłaty?

Zadłużenie Polaków

Zadłużenie Polaków wobec ZUS-u rośnie. Alarmujące dane

W połowie 2023 r. liczba aktywnych płatników zadłużonych w ZUS wzrosła do ponad 670 tys. W kwietniu 2022 r. zarejestrowanych płatników składek było 2,8 mln. Oznacza to, że zadłużenie wobec ZUS jest już zjawiskiem masowym. Kwota zadłużenia to już 19 mld zł.