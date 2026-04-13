Tanie podróżowanie – na czym można oszczędzić, a na czym nie?

Na czym możesz bezpiecznie oszczędzać podczas zagranicznych wakacji?

Tanie podróżowanie wcale nie oznacza rezygnacji z komfortu i atrakcji. Wymaga po prostu rozsądnego planowania. Poznaj kilka sposobów na tańsze wyjazdy zagraniczne:

Transport – rezerwuj bilety lotnicze, kolejowe czy autobusowe z dużym wyprzedzeniem i podróżuj tylko z mniejszym bagażem podręcznym. Korzystaj z komunikacji miejskiej w danym mieście.

Noclegi – zamiast luksusowego hotelu w turystycznym centrum, zdecyduj się na wynajem prywatnego apartamentu lub przytulny pensjonat na obrzeżach miasta.

Jedzenie – stołowanie się w eleganckich restauracjach przy głównych atrakcjach błyskawicznie pochłonie Twój budżet. Gotuj samodzielnie ze świeżych lokalnych produktów lub korzystaj z ulicznego jedzenia (tzw. street food). Szukaj w Mapach Google restauracji z dobrymi opiniami i menu w przystępnych cenach.

Atrakcje – wiele europejskich muzeów i galerii sztuki oferuje darmowe wejścia w wybrane dni tygodnia. Zamiast drogich wycieczek z biurem podróży, postaw na bezpłatne spacery z lokalnymi przewodnikami (tzw. free walking tours).

Na niektórych rzeczach nie warto jednak oszczędzać – bezpieczeństwo uczestników podróży jest jedną z nich.

Na czym pod żadnym pozorem nie warto oszczędzać?

Istnieją wydatki, z których po prostu nie warto zrezygnować. Pozorne oszczędności potrafią szybko zamienić się w potężne długi.

Podstawą podróży jest bezpieczeństwo, które zapewni Ci prywatna polisa podróżna. Darmowa karta EKUZ, mimo że przydatna, działa tylko na terenie krajów UE i EFTA. Poza tym pokrywa wyłącznie leczenie w państwowych placówkach. Nie sfinansuje akcji poszukiwawczych czy transportu medycznego do Polski.

Prywatne ubezpieczenie to koszt od zaledwie kilku złotych dziennie. Możesz dzięki temu zyskać:

ubezpieczenie kosztów leczenia (KL), także w prywatnych placówkach;

ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW);

ubezpieczenie bagażu i lotów – w tym zniszczenia i kradzieży bagażu, odwołania lub znacznego opóźnienia lotów;

pakiet assistance – pomoc w podróży;

ubezpieczenie OC w życiu prywatnym dla Ciebie i Twoich bliskich.

Podobnie wygląda kwestia wynajmu samochodu. Zawsze wybieraj opcję pełnego ubezpieczenia bez wkładu własnego. Nawet mała rysa na aucie może mocno obciążyć wyjazdowy budżet. W takim wypadku wypożyczalnia automatycznie będzie oczekiwać pokrycia kosztów naprawy szkody – chyba że masz odpowiednie ubezpieczenie.

Tanie podróżowanie może być komfortowe, jeśli wszystko planujesz z wyprzedzeniem i nie oszczędzasz na tym, co najważniejsze – swoim spokoju i bezpieczeństwie.