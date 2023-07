Tankowanie będzie droższe? Szykują się podwyżki na stacjach benzynowych

Ropa naftowa. Tak drogo nie było od kwietnia

Jak informuje BP Reflex, ceny wrześniowej serii kontraktów na ropę Brent utrzymują się w rejonie blisko 84,00 USD/bbl. W skali tygodnia ropa Brent drożeje ponad 3 USD/bbl. Z kolei benzyna drożeje w tym tygodniu ponad 55 USD/t, a olej napędowy o blisko 60 USD/t. Rosnące ceny ropy przekładają się na ceny paliw. W hurcie ostatni raz tak drogo było 20 kwietnia.

To co aktualnie wspiera ceny ropy i paliw gotowych to obawy o podaż ropy w następnych miesiącach. Zapowiedź wsparcia chińskiej gospodarki i ostatnie dane z USA powodują natomiast poprawę po stronie popytowej.

Według najnowszych danych gospodarka USA rozwijała się szybciej niż oczekiwano w drugim kwartale 2023 r. Wzrost Produktu Krajowego Brutto w Stanach Zjednoczonych wyniósł 2,4% rocznie w drugim kwartale 2023 r., wobec oczekiwanego przez analityków wzrostu na poziomie 1,8%, co zmniejsza obawy przed recesją.

Jak informuje Maciej Przygórzewski dealer walutowy InternetowyKantor.pl, notowania ropy naftowej idą w ostatnich czasach zdecydowanie w górę. Jesteśmy już 10 dolarów na baryłce w górę od dołków z czerwca. Tak silny wzrost może przełożyć się na spowolnienie tempa spadku inflacji.

Co powoduje, że surowiec drożeje? Powodów jest kilka

"Analitycy wskazują na wychodzenie Chin ze spowolnienia pocovidowego. Do tego spadki stanów zapasów w USA w ostatnich danych i działania OPEC. Łącznie daje to spory potencjał na dalsze śrubowanie cen. Nie bez znaczenia jest to, że już mówi się o obniżaniu stóp procentowych. Tańszy kredyt może przełożyć się na większą aktywność gospodarczą. Już dzisiaj o 22:40 zobaczymy dane w sprawie zmian zapasów paliw w USA, co może wpłynąć na ten rynek" -wskazuje Przygórzewski.

Spotkanie Wspólnego Ministerialnego Komitetu Monitorującego OPEC+ zaplanowane na przyszły tydzień może mieć kluczowe znaczenie dla cen ropy.

Po ile płacimy za paliwa na stacjach benzynowych?

Z danych BM Reflex wynika, że średnie ceny wynoszą aktualnie dla benzyny bezołowiowej 95 - 6,59 zł/l (wzrost o 11 gr/l w stosunku do cen z 20.07.2023), bezołowiowej 98 – 7,16 zł/l (+10 gr/l), oleju napędowego 6,36 zł/l (+12 gr/l), autogazu – 2,81 zł/l (0 gr/l).

Rosnąca cena paliw gotowych i osłabienie złotego, sukcesywnie podnoszą ceny paliw na rynku hurtowym, co pozostawia przestrzeń do podwyżek cen paliw na stacjach w kolejnym tygodniu. Ponownie musimy liczyć się z tym, że ceny detaliczne wzrosną o kolejne kilka do 10 groszy na litrze. Mniejsza dynamika zmian będzie obserwowana w przypadku lpg.

Na półmetku wakacji ceny benzyny są niższe niż przed rokiem o 10 – 11%, natomiast za diesla i LPG płacimy 16 % mniej.

Pieniądze to nie wszystko - Jarosław Fuchs Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.