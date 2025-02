Tańszy prąd dla działkowców pod znakiem zapytania. Czy będą wyższe rachunki za prąd?

Prąd na ogrodach działkowych

Co z cenami prądu dla działkowców? Czy mogą korzystać z niższych stawek za pobór energii do swoich altanek? Na wielu Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest doprowadzony prąd. Działkowcy mogą doprowadzać go do swoich altanek i wykorzystywać do swoich potrzeb. To duża ulga dla wielu osób - szczególnie seniorów, pozwalająca na oświetlenie altany, podłączenie kosiarki czy grilla. Im tańszy prąd, tym dla działkowców lepiej. Czy jest ryzyko wysokich cen energii?

Minister klimatu i środowiska Paulia Henning-Kloska na platformie X zamieściła w pis, w którym to przypomina: "Przedsiębiorcy z sektora MŚP, którzy skorzystali ze wsparcia w postaci niższych cen energii, do końca lutego powinni złożyć oświadczenie u sprzedawcy energii. Wsłuchujemy się w głos przedsiębiorców, który obawiają się, że nie zdążą złożyć wniosku w terminie. Będziemy proponować przedłużenie tego terminu do połowy roku".

Pomoc de minimis to kategoria pomocy państwa, udzielana przedsiębiorcom, która nie musi być zgłaszana do Komisji Europejskiej. Z kolei przypadku odbiorców uprawnionych, którzy są mikroprzedsiębiorstwami, cena maksymalna sprzedaży energii elektrycznej jest pomocą publiczną.

Oświadczenie u sprzedawcy energii

Okazuje się, że Pismo spółki Enea w sprawie konieczności złożenia takich oświadczeń o uzyskanej pomocy publicznej wpłynęło też do Jednostki Krajowej Polskiego Związku Działkowców. Czy to oznacza, że i działkowcy muszą takie oświadczenie składać? Do sprawy odniósł się zarząd ROD. Jak podaje portalsamorzadowy.pl, zdaniem ekspertów ROD analiza przepisów uzasadnia wniosek, że jednostki PZD, w tym ROD, co do zasady nie mają obowiązku składania informacji, o której mowa w piśmie Enea. Związek podkreśla, że ROD są odbiorcami uprawnionymi jako odbiorcy dokonujący poboru energii na potrzeby jej zużycia w altanach działkowych w ROD, w których nie jest wykonywana działalność gospodarcza, oraz administracji ROD w przypadku wspólnego pomiaru.

Dlatego, w opinii PZD, nie mają obowiązku składania oświadczeń, a "kierowanie do nich żądań w tym zakresie nie znajduje podstawy prawnej".

Przedsiębiorcy z sektora MŚP, którzy skorzystali ze wsparcia w postaci niższych cen energii, do końca lutego powinni złożyć oświadczenie u sprzedawcy energii. Wsłuchujemy się w głos przedsiębiorców, który obawiają się, że nie zdążą złożyć wniosku w terminie. Będziemy proponować…— Paulina Hennig-Kloska (@hennigkloska) January 31, 2025

Autor: