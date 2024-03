Te firmy sprowadzają zboże z Ukrainy! Opublikowano pełną listę

Lista firm importujących zboże z Ukrainy

We wtorek 28 listopada 2023 roku po południu na stronie resortu rolnictwa zamieszczono informację w sprawie firm importujących zboże z Ukrainy. Zamieszczony dokument z wykazem przedsiębiorstw ma aż 62 strony. Znajdziemy w nim długą listę firm importujących zboże z Ukrainy. Pełny spis dostępny na stronie internetowej ministerstwa rolnictwa i rozwoju wsi. Lista zawiera wyłącznie nazwy firm, bez żadnych dodatkowych informacji, jak np. ilość zboża sprowadzonego z Ukrainy.

Gdy Rosja zablokowała Ukrainie możliwości eksportu żywności przez Morze Czarne, Polska zaoferowała, że pomoże w wysłaniu zboża za granicę. Okazało się jednak, że ziarna choć miały tylko pozostać przewiezione przez nasz kraj na zasadzie tranzytu, to de facto zostały w naszym kraju i wypełniły polskie silosy. To rozwścieczyło polskich rolników, bo ceny w skupach drastycznie spadły.

Embargo na import z Ukrainy pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika do Bułgarii, Węgier, Polski, Rumunii i Słowacji zostało wprowadzone przez Komisję Europejską na początku maja. Początkowo zakaz obowiązywał do 5 czerwca, a następnie został przedłużony do 15 września. W połowie tego miesiąca Komisja Europejska zdecydowała jednak, że nie przedłuży embarga na import ukraińskiego zboża. Tranzyt zbóż przez terytoria tzw. krajów przyfrontowych jest dozwolony.

