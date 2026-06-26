Wnioski o bon ciepłowniczy 2026, wspierający gospodarstwa domowe z niższym dochodem korzystające z ciepła systemowego, będą przyjmowane od 1 lipca do 31 sierpnia.

Otrzymasz bon, jeśli Twój dochód nie przekracza 3272,69 zł (jednoosobowe) lub 2454,52 zł/os. (wieloosobowe).

Kwota bonu waha się od 1000 zł do 3500 zł, w zależności od ceny ciepła w Twojej taryfie, która musi przekraczać 170 zł za GJ netto.

Program nie obejmuje ogrzewania indywidualnego (np. gazem, węglem, pompą ciepła), a zasada „złotówka za złotówkę” pozwala na otrzymanie wsparcia nawet przy niewielkim przekroczeniu limitu dochodowego.

Bon ciepłowniczy 2026. Kto może złożyć wniosek?

Już 1 lipca 2026 roku rozpocznie się nabór wniosków o bon ciepłowniczy, który potrwa do 31 sierpnia. Program został przygotowany z myślą o gospodarstwach domowych o niższych dochodach, które odczuwają skutki wysokich kosztów ogrzewania po zakończeniu mechanizmu zamrożenia cen ciepła.

Pomoc skierowano wyłącznie do odbiorców korzystających z ciepła systemowego dostarczanego przez przedsiębiorstwa energetyczne. Po zakończeniu naboru gminy będą miały 90 dni na rozpatrzenie wniosków, a wypłaty mają rozpocząć się w IV kwartale 2026 roku.

Bon ciepłowniczy – warunki przyznania dopłaty

Aby otrzymać świadczenie, trzeba spełnić jednocześnie trzy kryteria. Przeciętny miesięczny dochód nie może przekroczyć 3272,69 zł w gospodarstwie jednoosobowym lub 2454,52 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Kolejnym warunkiem jest korzystanie z miejskiej sieci ciepłowniczej. Znaczenie ma również cena ciepła – w danej grupie taryfowej musi ona przekraczać 170 zł za GJ netto.

Program przewiduje także zasadę „złotówka za złotówkę”, dlatego niewielkie przekroczenie limitu dochodowego nie oznacza automatycznej utraty prawa do wsparcia. W takiej sytuacji wysokość bonu zostanie odpowiednio obniżona.

Ile wyniesie bon ciepłowniczy?

Wysokość dopłaty zależy od ceny ciepła obowiązującej w danej taryfie. Gospodarstwa mogą otrzymać:

* 1000 zł – przy cenie powyżej 170 zł/GJ do 200 zł/GJ,

* 2000 zł – przy cenie powyżej 200 zł/GJ do 230 zł/GJ,

* 3500 zł – gdy cena przekracza 230 zł/GJ.

To znacznie więcej niż rok wcześniej. W 2025 roku wsparcie wynosiło od 500 do 1750 zł, a maksymalna kwota świadczenia została obecnie podwojona.

Do wniosku trzeba dołączyć zaświadczenie wystawione przez spółdzielnię mieszkaniową, wspólnotę lub zarządcę budynku, potwierdzające korzystanie z ciepła systemowego oraz obowiązującą cenę ciepła.

Na jedno gospodarstwo domowe przysługuje tylko jeden bon - przypomina Ministerstwo Energii

Kto nie otrzyma bonu ciepłowniczego?

Z programu wyłączono osoby ogrzewające dom lub mieszkanie za pomocą indywidualnych źródeł ciepła. O dopłatę nie mogą ubiegać się właściciele kotłów gazowych, pomp ciepła, pieców na węgiel, pellet czy drewno. Świadczenie nie będzie również przysługiwało odbiorcom ciepła systemowego, jeżeli cena ciepła w ich taryfie nie przekracza 170 zł za GJ netto. Oznacza to, że samo korzystanie z miejskiej sieci ciepłowniczej nie gwarantuje jeszcze otrzymania wsparcia.

Miłosz Motyka, minister Energii [IMPACT 2026]