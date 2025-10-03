USA rozważają wybicie jednodolarowej monety z wizerunkiem Donalda Trumpa z okazji 250. rocznicy niepodległości, z hasłem "FIGHT, FIGHT, FIGHT".

Projekt monety, którego prawdziwość potwierdziła mennica, przedstawia profil Trumpa oraz jego postać z zaciśniętą pięścią na tle flagi USA.

Ministerstwo Finansów podkreśla, że pod rządami Trumpa kraj jest silniejszy i zamożniejszy, mimo "shutdownu". Ostateczny projekt monety, którą można wybić w 2026 roku, nie został jeszcze zatwierdzony, ale Biały Dom przewiduje zadowolenie prezydenta

To pomysł, który elektryzuje całe Stany Zjednoczone! Ludzie z amerykańskiego resortu finansów chcą uczcić 250. rocznicę niepodległości w sposób, jakiego nikt się nie spodziewał – wybijając monetę z podobizną Donalda Trumpa. Jak donosi portal Politico, projekt jest niezwykle szczegółowy i ma potężny, polityczny ładunek. Z projektu monety wynika, że na jednej stronie ma znaleźć się profil prezydenta, a na drugiej - jego postać z zaciśniętą pięścią na tle flagi USA oraz słowa „FIGHT, FIGHT, FIGHT” (walcz, walcz, walcz). To ulubione hasło Donalda Trumpa z wieców wyborczych! Moneta ma być więc nie tylko pamiątką, ale prawdziwym manifestem siły obecnej administracji.

Wszystko zgodnie z prawem? Ludzie Trumpa powołują się na decyzję Kongresu

Choć pomysł brzmi niewiarygodnie, ma swoje podstawy prawne. Administracja Trumpa sprytnie wykorzystuje decyzję Kongresu z 2020 roku, która pozwala ministrowi finansów na wybicie specjalnych jednodolarówek w 2026 roku z okazji wielkiego jubileuszu. Resort finansów nie pozostawia wątpliwości, kogo uważa za bohatera tej rocznicy. W komunikacie resortu, cytowanym przez media, podkreślono: „Mimo wymuszonego przez skrajną lewicę shutdownu (...) nasz kraj wkracza w swoją 250. rocznicę (niepodległości) silniejszy, bardziej zamożny i lepszy niż kiedykolwiek wcześniej”. To jawny policzek wymierzony w politycznych wrogów prezydenta!

Mennica potwierdza, Biały Dom zachwycony!

To nie fake news! Choć ministerstwo finansów oficjalnie twierdzi, że ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła, kluczowe postacie potwierdzają autentyczność projektu. Brandon Beach, który stoi na czele amerykańskiej mennicy, potwierdził we wpisie na platformie X, że pierwszy projekt przedstawiający Trumpa na monecie jest prawdziwy. A co na to sam Biały Dom? Rzeczniczka Karoline Leavitt, choć zaskoczona pytaniem, nie kryła, że pomysł spodobałby się prezydentowi. Stwierdziła, że „prezydent na pewno byłby zadowolony”. Sprawa jest rozwojowa, ale jedno jest pewne – potencjalny dolar z Trumpem już teraz rozpala emocje i portfele kolekcjonerów na całym świecie

