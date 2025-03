Jaka pomyłka może uszczuplić środki na koncie oszczędnościowym?

- Lokata wymaga zamrożenia minimalnej sumy na określony czas, w którym nie będzie można z niej korzystać (…) Pieniądze na lokatę wpłacasz tylko raz, a w czasie jej trwania nie możesz nic do niej dopłacać, ani nic z niej wypłacać. Wcześniejsze zerwanie lokaty spowoduje, że stracisz odsetki (…) Konto oszczędnościowe (…) nie „zamraża” ich na konkretny czas. Rachunek oszczędnościowy jest otwarty, dopóki go nie zamkniesz, to znaczy, że nie ma określonego czasu trwania (…) z konta oszczędnościowego wypłacasz pieniądze w dowolnym momencie – podaje strona pkobp.pl.

Konta oszczędnościowe dają większa swobodę niż lokaty. Jednak należy uważać na postanowienia umowne. Przelew niekiedy kosztuje np. 12 zł co zdecydowanie obniża oszczędnościowy sens. Opcje bezpłatne również występują jednak należy zwrócić na tą kwestie szczególna uwagę.

Aktywne konta oszczędnościowe: kobiety bardziej oszczędzają niż mężczyźni

Mediana miesięcznego wynagrodzenia kobiet na koniec 2024 roku wyniosła 6242 zł brutto miesięcznie, podczas gdy dla mężczyzn było to 6755 zł brutto. Kobiety są jednak bardziej skłonne do oszczędzania, pomimo niższych zarobków.

Kobiety oszczędzają częściej niż mężczyźni; aktywne konta oszczędnościowe ma 38 proc. Polek i 32 proc. Polaków - wynika z analizy przygotowanej przez VeloBank.

"Polki dysponują mniejszymi kwotami, ale są bardzo świadome, jeżeli chodzi o budowanie własnej stabilności finansowej. Bardzo chętnie korzystają z kont oszczędnościowych – aktywne konta oszczędnościowe (z saldem powyżej 1000 zł) posiada 38 proc. kobiet w porównaniu do 32 proc. mężczyzn" - podkreślili autorzy raportu. Przekazali, że średnie oprocentowanie wszystkich aktywów w banku należących do kobiet wynosi 1,8 proc. w porównaniu do 1,7 proc. wśród mężczyzn.

