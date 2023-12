Tego nikt się nie spodziewał! Zaskakująca zmiana w budżecie rządu Donalda Tuska

Umowa o dzieło a wysokość emerytury. Czy umowa o dzieło wlicza się do świadczenia?

Donald Tusk rozpoczął sprawowanie funkcji premiera po długim oczekiwaniu i od razu rzucił się w wir pracy. Udało mu się nawet ukryć miłą niespodziankę w budżecie na 2024 rok, o której mało kto wie!

Chodzi o dotacje dla barów mlecznych. Według przepisów rząd dopłaca do dań serwowanych w barach z określoną marżą. Oznacza to, że dotacje dotyczą tylko dań nabiałowych i jarskich, Potrawy zawierające mięso nie są dotowane. Poprzedni premier Mateusz Morawiecki zaplanował na ten cel 43 miliony. Tymczasem rząd Donalda Tuska zwiększył tę kwotę do 71,3 milionów zł!

Być może takie rozwiązanie ma zrównoważyć właścicielom podwyżkę VAT-u oraz cen prądu i gazu. Według podpisanego już rozporządzenia zerowy VAT na podstawowe produkty żywnościowe będzie obowiązywać do 31 marca 2024 roku, a zamrożenie cen energii będą obowiązywać do połowy roku 2024.

- Dzięki takiej dotacji będziemy mogli utrzymać ceny na dotychczasowym poziomie, a klienci barów mlecznych, czyli osób z chudszymi portfelami, wciąż będą mogli tanio i zdrowo się stołować – mówił w rozmowie z „Faktem” Kamil Hagemajer, właściciel sie4ci barów mlecznych w Warszawie.

Przedsiębiorca pochwalił dotychczasowe działania rządu Donalda Tuska i wyraził nadzieję, że nie będzie oszczędzać akurat na barach mlecznych. - Wcześniej, kiedy PO rządziła, były plany drastycznego ograniczenia dotacji. Stał za tym ówczesny minister finansów Mateusz Szczurek. Mam nadzieję, że nikomu nie przyjdzie do głowy, by teraz na barach mlecznych szukać jakichś oszczędności – stwierdził.

W naszej galerii zobaczysz, jak wyglądało zaprzysiężenie Donalda Tuska na premiera:

Co wiesz o Donaldzie Tusku. Pytanie numer 7 tylko dla wielkich znawców życia polityka! Pytanie 1 z 15 Gdzie urodził się Donald Tusk? w Warszawie w Gdańsku w Krakowie Dalej