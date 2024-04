Terminy wypłat emerytur w maju. ZUS zmienił harmonogram!

Niespodziewany wzrost inflacji w kwietniu! Czy to powrót drożyzny?

Polacy dostają pisma w sprawie zarobków. Pytają, ile zarabiamy. Wiemy, o co chodzi

W maju spore zmiany w terminach wypłaty emerytur

ZUS wypłaca emeryturę 1, 5, 6, 10, 15, 20 i 25 dniu miesiąca. W wypadku gdy dany termin wypada w niedzielę, święto, lub dzień wolny od pracy, przelew wykonywany jest wcześniej, tak aby senior otrzymał przelew w najbliższy dzień roboczy poprzedzający standardowy termin wypłaty.

W maju kilka terminów wypłat zostanie przesuniętych ze względu na majówkę, która łączy się w tym roku z weekendem. To oznacza, że część seniorów dostanie swoją majową emeryturę jeszcze w kwietniu. Dotyczy to emerytów, którzy dostają świadczenia w pierwszy dzień miesiąca, w maju wypada wtedy Święto Pracy, więc i dzień wolny. Tym samym seniorzy świadczenie otrzymają we wtorek 30 kwietnia.

Z kolei emeryci otrzymujący przelewy w piąty dzień miesiąca, dostaną świadczenia w środku majówki, w czwartek 2 maja, gdyż 5 maj wypada w sobotę. Wcześniejszy przelew dostaną także seniorzy, którzy dostają emerytury dwudziestego piątego dnia miesiąca, który w maju 2024 wypada w sobotę. Emerytura dotrze do nich już w piątek.

Kiedy przyjdzie majowa emerytura? Przedstawiamy wszystkie terminy

Poniżej przedstawiamy terminy wypłat majowych emerytur:

30 kwietnia - wtorek (przesunięte z 1 maja)

2 maja - czwartek (przesunięte z 5 maja)

6 maja - poniedziałek

10 maja - piątek

15 maja - środa

20 maja - poniedziałek

24 maja - piątek (przesunięte z 25 maja)

Pieniądze to nie wszystko Leon Komornicki Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.