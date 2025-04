i Autor: Shutterstock

USA

TikTok na celowniku: Blokada 5 kwietnia? Trump wkracza do akcji!

Już 5 kwietnia może dojść do kolejnej, planowanej blokady TikToka w Stanach Zjednoczonych. Do tego terminu Donald Trump wyznaczył "deadline" dla firmy ByteDance na sprzedaż aplikacji w ręce amerykańskiego kapitału. Czy tym razem znowu dojdzie do blokady, czy chińska firma sprzeda swoją aplikację?