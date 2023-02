Ceny wypieków u Magdy Gessler

Magda Gessler to znana restauratorka i gwiazda TVN. Potrawy serwowane w jej lokalach są pyszne, ale też drogie. Latem w cukierni "Słodki, słony", jagodzianki kosztowały 23 zł. Przed świętami Bożego Narodzenia szokowały z kolei ceny potraw świątecznych np. 51 zł za pięć sztuk z kapustą i grzybami, czyli złotych za jedną sztukę! Autorka „Kuchennych rewolucji” wysokie ceny tłumaczy, że jakość musi kosztować.

- Żeby wyprodukować naprawdę dobrego pączka, trzeba wydać pieniądze. Nie robi się tego z powietrza, tylko trzeba wydać na 36 żółtek i prawie pół kilograma masła na kilogram mąki. To kosztuje! Kosztują ludzie, kosztuje miejsce - mówiła jakiś czas temu restauratorka w rozmowie z "Faktem".

Wysokie ceny nie odstraszają chętnych. W Tłusty Czwartek przed lokalami Magdy Gessler ustawiają się długie kolejki.

Ile kosztują pączki u Magdy Gessler?

W tym roku za pączka u Magdy Gessler trzeba będzie zapłacić kilkanaście procent więcej niż rok temu. Ceny przyprawiają o zawrót głowy! W warszawskiej cukierni Słodki Słony za jedną sztukę zapłacić 18 złotych. Do wyboru są nadzienia różane, malinowe, śliwkowe i czekoladowe. Tańsze pączki są w drugim lokalu Magdy Gessler – restauracji U Fukiera. Tu za pączka z konfiturą różaną lub malinową zapłacimy 15 zł. Do wyboru mamy pączki z różą lub z nadzieniem malinowym. Dla porównania średnia cena pączka w cukierniach to ok. 5 zł, dużo taniej jest w supermarketach. Tam za jednego pączka w promocji zapłacimy tylko ok. 1 zł.

