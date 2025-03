To dlatego Musk się wścieka na Polskę? Podatek cyfrowy uderzy w gigantów. "Nie wycofamy się"

Nowe zasady wystawiania recept dla seniorów. Łatwiejszy dostęp do bezpłatnych leków

Podatek cyfrowy w Polsce? Wicepremier popiera

Ministerstwo Cyfryzacji (MC) nie zamierza wycofywać się z prac przygotowujących podatek cyfrowy - zapewnił wicepremier, szef resortu Krzysztof Gawkowski.

Gawkowski poinformował, że Ministerstwo Cyfryzacji w najbliższych miesiącach zaprezentuje model podatku cyfrowego od przychodów lub zysków big techów w Polsce.

"Ministerstwo Finansów nie prowadzi obecnie prac nad podatkiem cyfrowym. Wyłącznie Minister właściwy do spraw finansów publicznych odpowiada za polską politykę podatkową" - napisał resort finansów.

Amerykański sprzeciw wobec podatku cyfrowego. "To jest chore”

"To niezbyt mądre! Autodestrukcyjny podatek, który zaszkodzi tylko Polsce i jej relacjom z USA. Prezydent Trump również odpowie odwetem, jak i powinien zrobić. Odwołajcie podatek, aby uniknąć konsekwencji!" - napisał w poniedziałek w serwisie X Tom Rose, nominowany przez Donalda Trumpa na stanowisko ambasadora USA w Polsce.

Jak zwrócił uwagę wicepremier Gawkowski we wtorek w Radiu Zet, ambasador USA, który jeszcze nie zaczął urzędowania w Polsce, wręcz nakazuje polskiemu rządowi, że powinien się z tego wycofać. "To jest chore, to stawianie demokracji na głowie" - ocenił wicepremier.

"Ten czas, w którym jakiekolwiek państwo, nawet mocarstwo, uważa, że ktoś będzie w jakiś sposób lennem innego państwa, się skończył" - zaznaczył Gawkowski. I dodał, "nie może być tak, że jakikolwiek polityk innemu państwu, nawet zaprzyjaźnionemu, będzie dyktował, co w Polsce można a czego nie".

W jakich krajach obowiązuje już podatek cyfrowy?

Dopytywany, czy resort zamierza wycofać się z prac nad wprowadzeniem podatku cyfrowego, powiedział: "Nie zamierzam się wycofywać, dlatego że normalną rzeczą w państwach jest to, że trwają konsultacje różnych projektów i pomysłów i różne obszary państwa powinny podejmować wyzwania - a wyzwaniem przyszłości jest cyfryzacja". Jak mówił, właśnie na ten cel mogłyby być przeznaczone pieniądze z podatku od firm technologicznych, a także na rozwój technologii, polskie startupy i wsparcie dla polskich firm.

"Wielkie korporacje, nie tylko amerykańskie, ale i światowe zarabiają na Polsce i innych państwach" - podkreślił Gawkowski. Wskazał, że podatek cyfrowy wprowadziły m.in. Hiszpania, Francja, Wielka Brytania i Austria. "I dlaczego innym można, a Polsce nie można" - pytał.

Sikorski: sami będziemy podejmować decyzje o podatkach

Premier powiedział przed chwilą, że jesteśmy krajem niepodległym i sami będziemy podejmować decyzje o podatkach - powiedział szef MSZ Radosław Sikorski, pytany o słowa przyszłego ambasadora USA.

Sikorski dodał, że "już wszyscy powinniśmy być przyzwyczajeni do działalności najważniejszych polityków z prezydentem Trumpem na czele w mediach społecznościowych".

Elon Musk ponownie skrytykował ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego, nazywając go "marionetką Sorosa".

Wcześniej Musk napisał na portalu X, że jeżeli wyłączy system Starlink, to cały front na Ukrainie upadnie. W odpowiedzi minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski podał, że starlinki dla Ukrainy finansuje polskie Ministerstwo Cyfryzacji kwotą około 50 milionów dolarów rocznie. Musk odpisał, że to mała część kosztów.

