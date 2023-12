To dostanie Tusk po objęciu władzy. Nie tylko pieniądze, ale i luksusy

Według informacji podanych przez "Fakt", po czterech latach sprawowania funkcji premiera, Donald Tusk, decydując się na przeliczenie świadczenia emerytalnego i doliczenie wpłaconych składek, może oczekiwać podwyższenia emerytury o co najmniej 960 złotych brutto. Ponadto, jako premier, Tusk będzie cieszył się ochroną SOP, luksusową limuzyną, a nawet jego dom będzie pod stałym nadzorem funkcjonariuszy. Chociaż na co dzień będzie pracować w Kancelarii Premiera w Warszawie, będzie również miał do dyspozycji willę przy ul. Parkowej, którą może wykorzystać według własnego uznania, gdyż przysługuje mu służbowe mieszkanie w stolicy.

To jednak nie wszystko. Donald Tusk będzie miał także prawo do specjalnej, VIP-owskiej ochrony zdrowia. W przypadku problemów ze zdrowiem, premier będzie mógł skorzystać z opieki lekarzy ze szpitala MSWiA. Ponadto, będzie uprawniony do korzystania z premierowskiej willi Stynka, zlokalizowanej w rządowym ośrodku w Łańsku.

Wszystko to tworzy kompleksowy obraz przywilejów, jakie będą przysługiwać Donaldowi Tuskowi w związku z powrotem na stanowisko premiera.

