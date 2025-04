i Autor: CPK Tam ma wyglądać Centralny Port Komunikacyjny

CPK

To koniec dobrowolnych wykupów gruntów na CPK. Niebawem ruszą wywłaszczenia

Konrad Karpiuk PAP - Polska Agencja Prasowa 7:37

Prezes CPK Filip Czernicki potwierdził zamknięcie naboru do lotniskowego Programu Dobrowolnych Nabyć (PDN), co stanowi istotny krok w kierunku uzyskania prawomocnej decyzji lokalizacyjnej. To oznacza, że osoby, które do tej pory nie przystąpiły do programu i mają grunty na terenie planowanej inwestycji, będą wywłaszczane.