To najlepsze miasta w Europie do życia. Warszawa przed Londynem i Paryżem

Mniejsze pieniądze dla emerytów! Groszowe podwyżki dodatków do emerytur

Debata Poland Go

Awaria w dużym banku. Klienci stracili dostęp do konta

Warszawa w rankingach europejskich miast

Według rankingu businessinsider, Warszawa wyprzedza Paryż i Londyn, a najlepsze są Luksemburg, Kopenhaga, Wiedeń i Helsinki. Ranking porównał czynniki takie jak siła nabywcza, poziom zanieczyszczenia, przystępność cenowa mieszkań, koszty życia, bezpieczeństwo, jakość opieki zdrowotnej, czas dojazdu do pracy i warunki klimatyczne.

Okazuje się, że nie tylko PKB na osobę decyduje o atrakcyjności różnych lokalizacji. Należy wziąć pod uwagę również czynniki znacznie bardziej przyziemne.

Inny ranking, również z roku 2024, European Cities and Regions of the Future, sklasyfikował Warszawę tuż za podium. W kategorii „Największe europejskie miasta przyszłości”, stolica Polski została wyprzedzona tylko przez Londyn, Amsterdam i Dublin.

Różne klasyfikacje mogą przyjmować odmienne kryteria i metodologie jednak nie da się zaprzeczyć, że Warszawa jest wśród najatrakcyjniejszych europejskich stolic.

Warszawa najlepsza w regionie

- Warszawa najlepsza wśród miast Europy Środkowo-Wschodniej w tegorocznej edycji uznanego rankingu Financial Times „European Cities & Regions of the Future”. W głównym zestawieniu wśród 330 miast europejskich wyprzedziły nas tylko Londyn, Amsterdam i Dublin. Za Warszawą znalazły się m.in. Paryż, Berlin i Barcelona. A w kategorii „Przyjazność biznesowa” Warszawa zajęła 2. miejsce tylko za Londynem (…) Badanie łącznie obejmowało 330 miast europejskich, które sklasyfikowano według wielkości populacji na pięć grup – miasta główne, duże, średnie, małe i mikro, a także 141 regionów europejskich podzielonych na trzy grupy – podaje strona um.warszawa.pl.