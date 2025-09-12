To następca Banasia! Jaki majątek ma Mariusz Haładyj i ile zarobi nowy szef NIK?

Agnieszka Grotek
Agnieszka Grotek
2025-09-12 19:06

Zmiana warty w Najwyższej Izbie Kontroli! Kadencja Mariusza Banasia dobiega końca, a koalicja rządząca wskazała swojego kandydata na to stanowisko. Dziś wieczorem (12.09) Sejm powołała Mariusza Haładyja na szefa NIK. Kim jest Mariusz Haładyj, obecny szef Prokuratorii Generalnej, który staje na czele NIK? Przyjrzyjmy się jego zarobkom, majątkowi i dotychczasowej karierze.

  • Kandydat na Prezesa NIK: Mariusz Haładyj, były podsekretarz stanu w trzech ministerstwach, został powołany przez Sejm na prezesa Najwyższej Izby Kontroli.
  • Wysokie zarobki i oszczędności: W 2024 roku zarobił ponad pół miliona złotych (ok. 597 tys. zł brutto rocznie z Prokuratorii Generalnej), a wraz z żoną zgromadził ok. 530 tys. zł oszczędności, nie posiadając kredytów.
  • Majątek i styl życia: Jest współwłaścicielem domu o pow. 141 m kw. z działką 400 m kw., jeździ Kią Picanto z 2022 roku i posiada sprzęt audio o wartości ponad 10 tys. zł.
  • Doświadczenie i opinie: Radca prawny z wykształceniem na KUL i UW, z aplikacją kontrolerską w NIK, oceniany przez Janusza Piechocińskiego jako "świetny bezpartyjny facet od gospodarki", merytoryczny i pracowity.

Koalicja rządząca wskazała Mariusza Haładyja jako kandydata na prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Jego kandydatura pojawiła się w związku z kończącą się kadencją Mariusza Banasia. Bierzemy pod lupę oświadczenie majątkowe Mariusza Haładyja. Z oświadczenia majątkowego Mariusza Haładyja wynika, że w 2024 roku zarobił ponad pół miliona złotych. Ostatnie oświadczenie majątkowe zostało opublikowane pod koniec zeszłego roku. Z Prokuratorii Generalnej otrzymywał roczne wynagrodzenie w wysokości ponad 597 tys. zł brutto, co przekłada się na kwotę niemal 50 tys. zł miesięcznie. Jego żona, zatrudniona w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, zarobiła 164 tys. zł w 2024 roku. Dzięki temu małżeństwu udało się odłożyć około 530 tys. oszczędności. Co istotne, Mariusz Haładyj nie posiada żadnych kredytów ani pożyczek.

Z oświadczenia majątkowego wynika, że Mariusz Haładyj jest właścicielem domu o powierzchni 141 m kw. otoczonego działką o powierzchni 400 m kw. Nieruchomość ta stanowi współwłasność małżeńską.

Nowy szef NIK jeździ kią picanto z 2022 roku. W swoim oświadczeniu majątkowym uwzględnił również sprzęt audio, którego wartość przekracza 10 tys. zł.

Wykształcenie i doświadczenie zawodowe

Następca Mariana Banasia w NIK studiował prawo na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz ukończył studia podyplomowe "Prawo spółek" na Uniwersytecie Warszawskim. W stolicy zdobył tytuł radcy prawnego. Dodatkowo, zdecydował się także na aplikację kontrolerską w NIK.

W swoim CV Mariusz Haładyj wymienia także posady podsekretarza stanu. Pełnił je w trzech ministerstwach: gospodarki, rozwoju i przedsiębiorczości.

Były wicepremier Janusz Piechociński wyraża się o Mariuszu Haładyju w samych superlatywach. Na platformie X zaznaczył, że to "świetny bezpartyjny facet od gospodarki, gospodarczych procesów legislacyjnych i deregulacji. Umie i chce pracować po 16 godzin na dobę. Merytoryczny i konsekwentny".

