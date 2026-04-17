To nie żart! Płacą fortunę za opiekę nad psem i dają mieszkanie w prezencie

Na czym dokładnie polega praca marzeń?

Głównym zadaniem zatrudnionej osoby będzie zapewnienie najwyższej klasy opieki nad psem mieszkającym w rezydencji. To jednak nie wszystko. Ogłoszenie precyzuje, że rola opiekuna łączy się ze stanowiskiem asystenta posiadłości. Do obowiązków należeć będzie zapewnienie psu wszystkiego, czego potrzebuje – od karmienia, przez dbanie o wygląd, po monitorowanie jego zdrowia. Kandydat będzie również odpowiedzialny za prowadzenie szczegółowego dziennika, w którym dokumentowane będą codzienne aktywności, posiłki i samopoczucie czworonoga.

Poza opieką nad psem, do zadań pracownika należeć będą również:

działanie jako zaufany "strażnik domu", zwłaszcza podczas nieobecności właścicieli,

odbieranie dostaw,

wykonywanie lekkich prac domowych, drobne zadania organizacyjne, a także pomoc przy praniu,

okazjonalna pomoc w ogrodzie permakulturowym lub na terenie posiadłości,

proste przygotowywanie posiłków, jak odgrzewanie dań czy robienie przekąsek,

wsparcie w lekkich zadaniach administracyjnych, w tym wprowadzanie danych do aplikacji księgowej.

Tyle możesz zarobić. Warunki są luksusowe

Oferta finansowa jest niezwykle atrakcyjna. Roczna pensja na tym stanowisku wynosi około 60 000 funtów, co w przeliczeniu daje ponad 300 000 złotych. To jednak nie koniec korzyści. Największym atutem oferty jest zapewnienie przez pracodawcę w pełni umeblowanego, oddzielnego domku na terenie posiadłości. Co więcej, wszystkie rachunki związane z utrzymaniem mieszkania są w całości pokrywane. Właściciele zaznaczają, że w domku może zamieszkać partner wybranego kandydata, a nawet jego własne zwierzęta.

Kogo szukają? Wymagania nie są dla każdego

Idealny kandydat to osoba, która przede wszystkim jest pasjonatem psów i autentycznie troszczy się o dobrostan zwierząt. Poszukiwana jest osoba ciepła, spokojna, godna zaufania i dyskretna, która ceni sobie prywatność i potrafi odnaleźć się w ustrukturyzowanym środowisku. Standardowy czas pracy to pięć dni w tygodniu, od niedzieli do czwartku, w godzinach od 9:00 do 18:00, ale od kandydata wymagana jest także elastyczność co do godzin pracy, zwłaszcza podczas pobytu właścicieli w rezydencji. Doświadczenie w pracy w prywatnych rezydencjach, opiece nad dziećmi lub zwierzętami będzie dodatkowym atutem.

To co, rekrutujesz się? Ogłoszenie jest prawdziwe i pochodzi ze strony: https://achievehospitality.com/jobs/.

