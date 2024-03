i Autor: Shutterstock inflacja

To prawdziwa inflacja w Polsce. Ceny wzrosły 32 proc.! Żywność i utrzymanie mieszkania jeszcze bardziej

Według danych GUS inflacja w marcu wyniosła 1,9 proc. rok do roku, co jest pierwszym odczytem mieszczącym się w celu inflacyjnym NBP od marca 2021 roku. To jednak nie oznacza, że ceny spadły lub zaczną spadać, one jedynie rosną w wolniejszym tempie! Przez trzy lata średnio ceny wzrosły o 32 proc.