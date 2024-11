To rujnuje emerytury Polaków! Te błędy zmniejszają emeryturę

Jak ZUS wylicza emeryturę?

Na emeryturę można przejść w momencie ukończenia powszechnego wieku emerytalnego, który wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Wysokość emerytury obliczamy dzieląc podstawę obliczenia emerytury przez średnie dalsze trwanie życia. Do ustalenia podstawy obliczenia emerytury ZUS uwzględnia:

* zwaloryzowany kapitał początkowy (jeśli byłeś objęty ubezpieczeniem społecznym przed 1 stycznia 1999 r.);

* zwaloryzowane składki na ubezpieczenie emerytalne, które zostały zapisane na koncie w ZUS po 1998 r.

* jeśli jesteś członkiem otwartego funduszu emerytalnego (OFE) – zwaloryzowane środki, które są zapisane na subkoncie w ZUS (w tym również przeniesione z OFE).

Średnie dalsze trwanie życia jest to przewidywana liczba miesięcy, przez którą będziesz pobierać emeryturę. Tablice średniego dalszego trwania życia ogłasza co roku w formie komunikatu (do 31 marca) Prezes GUS. Tablice te są podstawą do obliczenia emerytur na wnioski zgłoszone od 1 kwietnia do 31 marca następnego roku.

Kto może dostać emeryturę minimalną?

Oprócz osiągnięcia wymaganego wieku emerytalnego, warunkiem koniecznym do otrzymania minimalnej emerytury jest wykazanie się odpowiednim stażem pracy, który wynosi 20 lat dla kobiet oraz 25 lat dla mężczyzn. Od marca 2024 emerytura minimalna wynosi 1780,96 zł brutto. Z kolei najwyższa emerytura w Polsce wynosi 48,7 tys. zł miesięcznie. Rekordzista na emeryturę przeszedł po przepracowaniu ponad 62 lat, a przez cały okres swojej aktywności zawodowej ani razu nie był na zwolnieniu lekarskim. Najniższe świadczenie ZUS wypłaca w kwocie to 0,02 zł, czyli 2 grosze. Kobieta składki emerytalne odkładała tylko przez jeden dzień.

Co wpływa na zmniejszenie emerytury?

Jak ostrzega ZUS, jest kilka głównych błędów, które zmniejszają wysokość emerytury, gdy popełniane są w czasie aktywności zawodowej. Trzy najczęstsze działania, które mogą obniżyć wartość emerytury, jaka czeka na nas po osiągnięciu wieku emerytalnego, to:

* praca bez umowy lub na umowę o dzieło, od której nie są odprowadzane składki,

* bezpłatne urlopy,

* ciągłe zwolnienia lekarskie.

ZUS przypomina też, co spowoduje podwyższenie emerytury. To dłuższa praca, co pozwala zwiększyć kapitał na koncie ZUS i zmniejszyć liczbę lat życia.