Phuket nowy cel dla inwestorów
Phuket, największa wyspa Tajlandii, od lat przyciąga turystów z całego świata. Teraz staje się również rajem dla inwestorów. W 2024 roku odwiedziło ją blisko 8,6 mln turystów, a średnie obłożenie hoteli sięgało 80 proc. w skali roku. W wysokim sezonie – od listopada do marca – niemal wszystkie miejsca są zarezerwowane.
— Ceny nieruchomości w Phuket są nadal niższe od europejskich. Luksusowe apartamenty typu condo kosztują już od 450 tys. zł, czyli od ok. 14 tys. zł za metr kwadratowy — mówi w rozmowie z "Faktem" Martin Phillips z tajlandzkiego biura Phuket Plus obsługującego klientów z Polski. To właśnie ta różnica cen, w połączeniu z ogromnym ruchem turystycznym, sprawia, że Polacy coraz chętniej lokują swoje oszczędności w egzotycznym raju.
Dynamiczny wzrost wartości nieruchomości
Podczas gdy w Europie rynek nieruchomości hamuje, Phuket notuje wzrosty, które robią wrażenie nawet na doświadczonych inwestorach. W niektórych rejonach ceny nieruchomości rosną o kilkadziesiąt procent rocznie. Wysokie zyski przynosi też wynajem — zarówno krótko-, jak i długoterminowy.
— Nieruchomości w Tajlandii zyskują na wartości w zawrotnym tempie. Wszystko nie tylko przez ogromny popyt, ale i rosnącą wartość gruntów na wyspie — podkreśla Martin Phillips, partner biura Phuket Plus.
To właśnie ograniczona liczba działek i dynamiczny rozwój infrastruktury (nowe drogi, lotnisko, marina) sprawiają, że inwestycje w Phuket są dziś porównywane do boomu nieruchomości w Hiszpanii sprzed dwóch dekad. Inwestycje w infrastrukturę, takie jak rozbudowa lotniska, nowe drogi i nowoczesne mariny, dodatkowo podnoszą atrakcyjność wyspy i zwiększają wartość nieruchomości. Dostępność do wyspy staje się coraz lepsza, co przekłada się na wzrost liczby turystów i, co za tym idzie, popytu na wynajem.
Dlaczego Phuket?
- Atrakcyjne ceny: W porównaniu z Europą, ceny nieruchomości w Phuket są nadal konkurencyjne.
- Wysoki ruch turystyczny: Wyspa przyciąga miliony turystów rocznie, co gwarantuje wysokie obłożenie apartamentów na wynajem.
- Dynamiczny wzrost wartości: Rynek nieruchomości w Phuket notuje wzrosty, które robią wrażenie na inwestorach.
- Rozwój infrastruktury: Inwestycje w infrastrukturę podnoszą atrakcyjność wyspy i zwiększają wartość nieruchomości.
- Możliwość połączenia inwestycji z wypoczynkiem: Właściciele apartamentów mogą łączyć wynajem z własnym wypoczynkiem w egzotycznym raju.
Inwestycja w nieruchomości w egzotycznym kraju zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem. Zanim podejmiesz decyzję, dokładnie przeanalizuj rynek, skonsultuj się z ekspertami i sprawdź wiarygodność deweloperów. Pamiętaj, że sukces inwestycji zależy od wielu czynników, takich jak lokalizacja, standard wykończenia, zarządzanie nieruchomością i sytuacja na rynku turystycznym.
Phuket z pewnością oferuje atrakcyjne możliwości inwestycyjne, ale wymaga również ostrożności i gruntownego przygotowania.
