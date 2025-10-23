To tutaj Polacy kupują domy na potęg. W tym kraju lokale na sprzedaż schodzą na pniu

Agnieszka Grotek
Agnieszka Grotek
2025-10-23 10:04

Już nie Hiszpania, Bułgaria czy Cypr. Polscy inwestorzy znaleźli nowy kierunek — wyspę Phuket w Tajlandii. To tam, wśród palm i turkusowych plaż, kupują dziś apartamenty i domy na wynajem. Jak pokazują dane lokalnych biur nieruchomości, ponad 60 proc. ich klientów to właśnie Polacy. Powód? Rekordowe zyski i wciąż atrakcyjne ceny. Choć inwestowanie w Tajlandii może wydawać się egzotyczne, coraz więcej Polaków decyduje się na ten krok. Wielu inwestorów łączy przyjemne z pożytecznym — przez część roku wynajmują apartamenty turystom, a w sezonie niskim sami spędzają tam urlop.

Tradycyjna tajska świątynia z bogato zdobionym dachem, w otoczeniu tropikalnej roślinności i drugiego budynku w tle, symbolizuje egzotyczne destynacje inwestycyjne, o których przeczytasz na portalu Super Biznes.

i

Autor: Michelle_Raponi Tradycyjna tajska świątynia z bogato zdobionym dachem, w otoczeniu tropikalnej roślinności i drugiego budynku w tle, symbolizuje egzotyczne destynacje inwestycyjne, o których przeczytasz na portalu Super Biznes.

Phuket nowy cel dla inwestorów

Phuket, największa wyspa Tajlandii, od lat przyciąga turystów z całego świata. Teraz staje się również rajem dla inwestorów. W 2024 roku odwiedziło ją blisko 8,6 mln turystów, a średnie obłożenie hoteli sięgało 80 proc. w skali roku. W wysokim sezonie – od listopada do marca – niemal wszystkie miejsca są zarezerwowane.

— Ceny nieruchomości w Phuket są nadal niższe od europejskich. Luksusowe apartamenty typu condo kosztują już od 450 tys. zł, czyli od ok. 14 tys. zł za metr kwadratowy — mówi w rozmowie z "Faktem" Martin Phillips z tajlandzkiego biura Phuket Plus obsługującego klientów z Polski. To właśnie ta różnica cen, w połączeniu z ogromnym ruchem turystycznym, sprawia, że Polacy coraz chętniej lokują swoje oszczędności w egzotycznym raju.

Dynamiczny wzrost wartości nieruchomości

Podczas gdy w Europie rynek nieruchomości hamuje, Phuket notuje wzrosty, które robią wrażenie nawet na doświadczonych inwestorach. W niektórych rejonach ceny nieruchomości rosną o kilkadziesiąt procent rocznie. Wysokie zyski przynosi też wynajem — zarówno krótko-, jak i długoterminowy.

— Nieruchomości w Tajlandii zyskują na wartości w zawrotnym tempie. Wszystko nie tylko przez ogromny popyt, ale i rosnącą wartość gruntów na wyspie — podkreśla Martin Phillips, partner biura Phuket Plus.

To właśnie ograniczona liczba działek i dynamiczny rozwój infrastruktury (nowe drogi, lotnisko, marina) sprawiają, że inwestycje w Phuket są dziś porównywane do boomu nieruchomości w Hiszpanii sprzed dwóch dekad. Inwestycje w infrastrukturę, takie jak rozbudowa lotniska, nowe drogi i nowoczesne mariny, dodatkowo podnoszą atrakcyjność wyspy i zwiększają wartość nieruchomości. Dostępność do wyspy staje się coraz lepsza, co przekłada się na wzrost liczby turystów i, co za tym idzie, popytu na wynajem.

Dlaczego Phuket?

  • Atrakcyjne ceny: W porównaniu z Europą, ceny nieruchomości w Phuket są nadal konkurencyjne.
  • Wysoki ruch turystyczny: Wyspa przyciąga miliony turystów rocznie, co gwarantuje wysokie obłożenie apartamentów na wynajem.
  • Dynamiczny wzrost wartości: Rynek nieruchomości w Phuket notuje wzrosty, które robią wrażenie na inwestorach.
  • Rozwój infrastruktury: Inwestycje w infrastrukturę podnoszą atrakcyjność wyspy i zwiększają wartość nieruchomości.
  • Możliwość połączenia inwestycji z wypoczynkiem: Właściciele apartamentów mogą łączyć wynajem z własnym wypoczynkiem w egzotycznym raju.

Inwestycja w nieruchomości w egzotycznym kraju zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem. Zanim podejmiesz decyzję, dokładnie przeanalizuj rynek, skonsultuj się z ekspertami i sprawdź wiarygodność deweloperów. Pamiętaj, że sukces inwestycji zależy od wielu czynników, takich jak lokalizacja, standard wykończenia, zarządzanie nieruchomością i sytuacja na rynku turystycznym.

Phuket z pewnością oferuje atrakcyjne możliwości inwestycyjne, ale wymaga również ostrożności i gruntownego przygotowania. 

Super Ring 22.10
Przeczytaj także:
Nowe przepisy o balkonach zmienią rynek nieruchomości. "Odpowiedzialność przejd…
QUIZ PRL. Dekrety i plany – gospodarka PRL w pigułce
Pytanie 1 z 15
Jakie przedsiębiorstwa dominowały w gospodarce PRL?
QUIZ PRL: „Dekrety i plany – gospodarka PRL w pigułce”
Super Biznes SE Google News
  • Polscy inwestorzy masowo kupują apartamenty i domy na wynajem na Phuket w Tajlandii, stanowiąc ponad 60% klientów lokalnych biur nieruchomości, co świadczy o nowym trendzie inwestycyjnym.
  • Kluczowe czynniki przyciągające to rekordowe zyski, dynamiczny wzrost wartości nieruchomości (nawet kilkadziesiąt procent rocznie) oraz nadal atrakcyjne ceny, zaczynające się od ok. 450 tys. zł za luksusowy apartament.
  • Wyspa Phuket, z blisko 8,6 mln turystów w 2024 roku i średnim obłożeniem hoteli na poziomie 80%, gwarantuje wysoki popyt na wynajem, co czyni ją "nowym eldorado" dla inwestorów.
  • Rozwój infrastruktury (drogi, lotnisko, marina) i ograniczona dostępność gruntów napędzają wzrost wartości, porównywalny do boomu nieruchomości w Hiszpanii sprzed dwóch dekad, ale wymagają ostrożności i analizy ryzyka.
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

NIERUCHOMOŚCI