Inspekcja Handlowa wzięła pod lupę setki produktów codziennego użytku, w tym odzież, biżuterię i galanterię.

W popularnej sztucznej biżuterii i wyrobach skórzanych wykryto niebezpieczne dla zdrowia substancje w stężeniach przekraczających normy setki razy.

Sprawdź, dlaczego twoje ulubione kolczyki mogą być groźniejsze, niż myślisz i na co zwracać uwagę podczas zakupów.

UOKiK bije na alarm. Toksyczne metale w popularnych produktach

Wyobraź sobie, że nosisz na sobie biżuterię, w której stężenie rakotwórczego kadmu przekracza normy ponad 400 razy. To nie scenariusz filmu, a wstrząsające wyniki kontroli Inspekcji Handlowej, które właśnie opublikował Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Inspektorzy wzięli pod lupę 332 partie produktów i odkryli, że co czternasty z nich może stanowić realne zagrożenie dla naszego zdrowia.

Najgorzej w badaniach wypadła sztuczna biżuteria, gdzie poza kadmem wykryto także ołów, którego stężenie było aż 333-krotnie za wysokie. To jednak nie wszystko. Problematyczne okazały się również obrusy ceratowe i niektóre wyroby skórzane. W tych pierwszych inspektorzy znaleźli ftalany, czyli substancje zmiękczające plastik, w ilości przekraczającej dopuszczalny limit 57 razy. W galanterii skórzanej z kolei zidentyfikowano szkodliwy chrom(VI), którego było ponad dwukrotnie za dużo.

Jakie zagrożenie niosą te substancje?

Obecność metali ciężkich i szkodliwych chemikaliów w produktach, które mają bezpośredni kontakt z naszą skórą, to poważne niebezpieczeństwo. Kadm jest metalem ciężkim o udowodnionym działaniu rakotwórczym, a jego kumulacja w organizmie może prowadzić do uszkodzenia nerek i kości. Ołów jest niezwykle toksyczny dla układu nerwowego, zwłaszcza u dzieci. Z kolei ftalany mogą zaburzać gospodarkę hormonalną, a chrom(VI) jest silnym alergenem i również ma działanie rakotwórcze.

Co jeszcze sprawdzono?

Kontrola Inspekcji Handlowej objęła szeroki asortyment produktów – od odzieży, w tym jeansów i ubrań z nadrukami, po pościel i płaszcze. Łącznie sprawdzono 332 partie w 99 sklepach i hurtowniach na terenie całej Polski. Choć większość ubrań okazała się bezpieczna pod kątem zawartości formaldehydu, to wyniki dotyczące biżuterii, galanterii i cerat budzą uzasadniony niepokój konsumentów.

Jak się chronić? Przede wszystkim warto zwracać uwagę na jakość kupowanych produktów, zwłaszcza tych z niepewnych źródeł. W przypadku biżuterii, która nie jest wykonana z metali szlachetnych, a także galanterii o intensywnym, chemicznym zapachu, należy zachować szczególną ostrożność. Jeśli jakikolwiek produkt budzi nasze wątpliwości, mamy prawo zgłosić to do najbliższego oddziału Inspekcji Handlowej.

