Top 10 najważniejszych wydarzeń w Polsce w 2025 roku. Od wyboru Nawrockiego, po rosyjskie drony

10 najważniejszych wydarzeń w Polsce w 2025 roku

Od wyboru nowego prezydenta, po naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej

Trudno jednoznacznie ocenić 2025 rok dla Polski. Z jednej strony polska gospodarka weszła do grona 20. największych gospodarek świata, odbyły się kolejne wolne wybory, w których Polacy wybrali prezydenta.

Z drugiej strony niewielka różnica głosów między kandydatami w wyborach prezydenckich świadczy o głębokim podziale politycznym Polski. Do tego wiele pozytywnych wydarzeń ekonomicznych dla Polski odbyło się w cieniu rosnącego zagrożenia rosyjskiego ze wschodu. W tym roku Polacy poczuli zagrożenie bezpośrednio - po tym jak rosyjskie drony wtargnęły w polską przestrzeń powietrzną, oraz jak doszło do aktu sabotażu na kolei.

Zapraszamy do obejrzenia naszej galerii i sprawdzenia 10 najważniejszych wydarzeń w Polsce w 2025 roku.

