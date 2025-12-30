Top 10 najważniejszych wydarzeń w Polsce w 2025 roku. Od wyboru Nawrockiego, po rosyjskie drony

Konrad Karpiuk
Konrad Karpiuk
2025-12-30 16:24

2025 rok dobiega końca, tym samym podsumowaliśmy najważniejsze wydarzenia polityczne i gospodarcze w Polsce. Jednym z większych trzęsień ziemi było wybranie Karola Nawrockiego jako prezydenta, naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej, a także dołączenie Polski do grona 20. największych gospodarek na świecie.

  • 10 najważniejszych wydarzeń w Polsce w 2025 roku
  • Od wyboru nowego prezydenta, po naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej

10 najważniejszych wydarzeń w Polsce 2025 roku

Trudno jednoznacznie ocenić 2025 rok dla Polski. Z jednej strony polska gospodarka weszła do grona 20. największych gospodarek świata, odbyły się kolejne wolne wybory, w których Polacy wybrali prezydenta.

Z drugiej strony niewielka różnica głosów między kandydatami w wyborach prezydenckich świadczy o głębokim podziale politycznym Polski. Do tego wiele pozytywnych wydarzeń ekonomicznych dla Polski odbyło się w cieniu rosnącego zagrożenia rosyjskiego ze wschodu. W tym roku Polacy poczuli zagrożenie bezpośrednio - po tym jak rosyjskie drony wtargnęły w polską przestrzeń powietrzną, oraz jak doszło do aktu sabotażu na kolei.

Zapraszamy do obejrzenia naszej galerii i sprawdzenia 10 najważniejszych wydarzeń w Polsce w 2025 roku.

10 najważniejszych wydarzeń w Polsce w 2025 roku
10 zdjęć

Polecany artykuł:

Karol Nawrocki, Julia Wieniawa, PZPN i Dawtona. Największe wpadki w 2025 roku
Pieniądze to nie wszystko - Mateusz Balcerowicz
QUIZ PRL. Dekrety i plany – gospodarka PRL w pigułce
Pytanie 1 z 15
Jakie przedsiębiorstwa dominowały w gospodarce PRL?
QUIZ PRL: „Dekrety i plany – gospodarka PRL w pigułce”
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POLSKA
GOSPODARKA