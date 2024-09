Tracą ważność orzeczenia o niepełnosprawności i karty parkingowe. Pilny obowiązek od września 2024

Orzeczenia o niepełnosprawności 2024

Osoby z orzeczeniami o niepełnosprawności muszą trzymać się ważnego terminu, jeśli nie chcą stracić swoich uprawnień np. do parkowania na niebieskich kopertach. Taki kłopot może mieć nawet 400 tys. osób niepełnosprawnych. W dobie pandemii wydłużono ważność orzeczeń o niepełnosprawności albo stopniu niepełnosprawności. Chcąc zachować ciągłość ważności swoich uprawnień, należy najpóźniej do dnia 30 września 2024 roku złożyć wniosek o wydanie nowego dokumentu.

Przypomnijmy, 30 grudnia 2023 roku w życie weszła ustawa dotycząca przedłużania ważności orzeczeń o niepełnosprawności. Dotyczyła ona orzeczeń, których ważność upływała po 5 sierpnia 2023 roku, w tym tych przedłużonych w trakcie pandemii koronawirusa. W wyniku wprowadzenia tej ustawy orzeczenia zachowują ważność do 30 września 2024 roku. Ustawa jest m.in. odpowiedzią na wielomiesięczne okresy oczekiwania na uzyskanie nowego orzeczenia, w związku z czym osoby ubiegające się o ich odnowienie straciły uprawnienia z nich wynikające, w tym przysługujące im świadczenia.

Karta parkingowa dla niepełnosprawnych

Podsumowując, orzeczenia, których ważność upłynęła w pandemii (a która została automatycznie przedłużona do 5 sierpnia 2023) a także tych wygasających po 5 sierpnia 2023 roku będą ważne do 30 września 2024 roku. Uwaga! Ważność do 30 września 2024 zachowują także karty parkingowe, ale nie dłużej niż do wydania nowego prawomocnego orzeczenia. Zgodnie z przepisami wydłużone są także prawa otrzymywania świadczeń wydawanych w związku z niepełnosprawnością przyznawane przez pomoc społeczną. Analogicznie sytuacja wygląda w przypadku innych świadczeń (alimentów, zasiłków, dodatki na pokrycie utrzymania itp.).

Ustawa przywraca także wstecz ważność orzeczeń, które już wygasły. Orzeczenia takie odzyskują moc prawną i będą na ich postawie przyznawane zasiłki i renty. Dotyczy to orzeczeń, które wygasły po 5 sierpnia 2023 roku.

