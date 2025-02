i Autor: Getty Images Wynająć czy kupić mieszkanie - wskazówki jak podjąć odpowiednią decyzję

Rynek nieruchomości

Trudniej sprzedać mieszkanie. Ceny doszły do granicy, której już nikt nie chce przekroczyć?

Co się dzieje na rynku nieruchomości? Wygląda na to, że po długotrwałym okresie ogromnego zainteresowania mieszkaniami sytuacja uspokaja się. W wielu polskich miastach wybór mieszkań do kupienia jest większy niż dotychczas. Obecnie już 114 dni to statystyczny czas od wystawienia do sprzedaży nieruchomości w Warszawie. Analitycy mówią o dawno niewidzianej nadpodaży w wielu miastach.