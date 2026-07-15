Trump przegrał w sądzie w sprawie molestowania! Teraz stracił 5 mln dolarów

Głośna sprawa znalazła finał w sądzie

Jedna z najgłośniejszych spraw sądowych ostatnich lat w Stanach Zjednoczonych właśnie doczekała się kolejnego rozdziału. Pisarka E. Jean Carroll otrzymała około 5,625 mln dolarów odszkodowania po wygranym procesie przeciwko Donaldowi Trumpowi.

Wypłata obejmuje nie tylko kwotę przyznaną przez sąd, ale również naliczone przez lata odsetki. Pieniądze trafiły już do pisarki oraz jej zespołu prawników.

Oskarżenia sprzed niemal 30 lat

Cała sprawa zaczęła się od zarzutów opisanych przez Carroll w autobiografii wydanej w 2019 roku. Pisarka twierdziła, że Donald Trump miał dopuścić się molestowania seksualnego w 1996 roku w przymierzalni jednego z domów towarowych na Manhattanie.

Trump od początku stanowczo zaprzeczał tym oskarżeniom. Utrzymywał, że nie zna Carroll i zarzucał jej kłamstwo oraz działania motywowane własnym interesem.

Po tych wypowiedziach pisarka skierowała sprawę do sądu, oskarżając polityka również o zniesławienie.

Ława przysięgłych nie miała wątpliwości

W 2023 roku federalna ława przysięgłych na Manhattanie uznała Trumpa za odpowiedzialnego za molestowanie seksualne oraz zniesławienie E. Jean Carroll.

Sąd przyznał pisarce 5 mln dolarów odszkodowania. Ponieważ sprawa ciągnęła się przez kolejne lata, do kwoty doliczono odsetki. Ostatecznie wypłata wyniosła około 5,625 mln dolarów.

– Trzy lata temu dziewięcioosobowa ława przysięgłych jednogłośnie uznała prezydenta Trumpa za winnego molestowania seksualnego i zniesławienia E. Jean Carroll. Dzisiaj z radością informujemy, że otrzymała ona odszkodowanie – przekazała mediom adwokatka pisarki Roberta Kaplan.

Donald Trump walczył do końca

Wypłata pieniędzy była przez długi czas blokowana przez kolejne odwołania składane przez Trumpa.

Ostatecznie sprawa przyspieszyła po decyzji Sądu Najwyższego USA, który odmówił zajęcia się apelacją prezydenta. Następnie sędzia federalny Lewis Kaplan nakazał wypłatę zasądzonego odszkodowania.

To właśnie po tej decyzji środki trafiły na konto Carroll.

To może być dopiero początek

Choć sprawa dotycząca ponad 5,6 mln dolarów została zamknięta, finansowe problemy Trumpa związane z procesami Carroll mogą się jeszcze nie skończyć.

W sądach nadal toczy się batalia o znacznie większą kwotę. Chodzi o aż 83 mln dolarów odszkodowania przyznane pisarce w osobnym procesie dotyczącym zniesławienia.

Trump odwołuje się od tego wyroku, ale dotychczas sądy federalne podtrzymywały korzystne dla Carroll rozstrzygnięcia.

Jeśli ostatecznie przegra również tę sprawę, rachunek za wieloletni spór może okazać się dla amerykańskiego prezydenta rekordowo wysoki.

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