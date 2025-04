Trump podpalił świat! Komu grozi kryzys gospodarczy?

"Pieniądze to nie wszystko"

W środę 9 kwietnia o godz. 10:45 startuje kolejny odcinek programu "Pieniądze to nie wszystko". Ten ekonomiczo-publicystyczny program dostępny jest na kanale "Super Expressu" na platformie "You Tube". Program emitowany jest na żywo, więc zachęcamy widzów do aktywnego uczestniczenia i zadawania pytań oraz komentowanie w sekcji "komentarze".

Wydarzeń ekonomicznych, które dotyczą każdego z Polaków nie brakuje. Przede wszystkim prowadzący zapyta o zapowiedź prezesa NBP Adama Glapińskiego dotyczącą obniżki stóp procentowych. Czy zachowawczość RPP jest słuszna, czy stopy procentowe powinny już dawno zostać obniżone, czy może RPP słusznie mrozi stopy procentowe?

W dalszej części programu nie sposób nie zapytać o wywołaną przez Donalda Trumpa wojnę handlową. Jak może przełożyć się na portfele Polaków. Marek Zuber zapytany będzie również o giełdowy krach, który dotknął wszystkich inwestorów od Azji po Europę - czy grozi nam globalny kryzys?

Co dalej z rynkiem samochodowym – ceny aut gwałtownie spadną, czy może wręcz przeciwnie? Nie bez znaczenia dla Polaków jest "wojna" o niższą składkę zdrowotną dla przedsiębiorców. To tylko niektóre tematy, które zostaną poruszone już dzisiaj (9.04) w programie "Pieniądze to nie wszystko".

Zapraszamy!