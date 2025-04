– Doszło do serii rozbiorów funduszy emerytalnych na giełdzie i w poniedziałek sytuacja była trudna do skontrolowania i każde drgnięcie indeksu giełdowego było dla nich odczuwalne. Polskie fundusze są reaktywne względem tego, co dzieje się na świecie. Ważne, by nie ulegać emocjom, sytuacja się ustabilizuje, choć może to zająć kilka dni lub nawet tygodni, o ile po drodze nie wydarzy się coś, co znowu nas zaskoczy – wyjaśnia Paweł Skotnicki.