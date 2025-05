Trump podwaja cła na stal i aluminium

Donald Trump, podczas spotkania z pracownikami US Steel w Pensylwanii zapowiedział, że cła na stal i aluminium importowane do Stanów Zjednoczonych wzrosną z 25 do 50 procent. Ta deklaracja, ogłoszona w piątek, ma wejść w życie już 4 czerwca i, jak podkreślił Trump, ma na celu wzmocnienie amerykańskiego przemysłu stalowego.

- Podniesiemy cła na stal z 25 do 50 procent, co jeszcze bardziej ochroni tę branżę w Stanach Zjednoczonych – oświadczył Trump, dodając z charakterystycznym dla siebie entuzjazmem, że "cła" to jego absolutnie ulubione słowo. Później, na swojej platformie Truth Social, wyjaśnił, że nowe stawki celne będą dotyczyć również aluminium i wejdą w życie 4 czerwca.

USA największym importerem stali na świecie. Którym gospodarkom oberwie się najbardziej?

Jak zauważa agencja dpa, Stany Zjednoczone w 2024 roku były największym importerem stali na świecie. Według danych amerykańskiego rządu, najważniejszymi krajami pochodzenia importowanych produktów stalowych są Kanada, Brazylia i Meksyk. USA stanowią również kluczowy rynek zbytu dla europejskiego przemysłu stalowego, zwłaszcza niemieckiego.

Jeśli chodzi o aluminium, główne źródła importu dla USA to Kanada, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Chiny i Korea Południowa. Decyzja Trumpa może więc wpłynąć na relacje handlowe z tymi krajami i wywołać reakcje odwetowe.

Podwyżka ceł najprawdopodobniej zwiększy ceny stali i aluminium w USA, oraz może zmniejszyć wolumen jej sprzedaży w krajach importujących te surowce.

Na razie nie wiadomo, czy od podwojonych taryf będą obowiązywać jakieś wyjątki. Pojawia się pytanie, czy Kanada i Meksyk, z którymi USA tworzą północnoamerykańską strefę wolnego handlu (USMCA), zostaną potraktowane inaczej. Warto przypomnieć, że od 25-procentowych ceł ogłoszonych przez prezydenta Trumpa w lutym nie było żadnych wyjątków.