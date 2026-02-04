Shutdown w USA trwał zaledwie dwa dni robocze, co ograniczyło jego praktyczne skutki dla obywateli

Pentagon i kluczowe resorty otrzymały całoroczne finansowanie, ale budżet DHS zatwierdzono tylko na dwa tygodnie

To już drugi paraliż administracji w obecnej kadencji Trumpa – poprzedni rekordowy trwał aż 43 dni

Demokraci wymuszają zmiany w działaniu służb imigracyjnych po zastrzeleniu cywila w Minneapolis

Shutdown USA zakończony po dwóch dniach

Prezydent USA Donald Trump podpisał we wtorek w Gabinecie Owalnym pakiet ustaw budżetowych przyjęty wcześniej przez Kongres. Decyzja ta zakończyła częściowy paraliż agencji rządowych, który rozpoczął się w sobotę.

Tym razem shutdown miał bardzo ograniczony zasięg. Trwał jedynie dwa dni robocze, co znacznie zmniejszyło jego negatywne konsekwencje dla funkcjonowania państwa.

Budżet Pentagonu i kluczowych resortów zatwierdzony

Podpisany przez Trumpa pakiet ustaw budżetowych zapewnia całoroczne finansowanie dla najważniejszych instytucji federalnych. Budżet otrzymały Pentagon oraz resorty transportu, mieszkalnictwa, zdrowia, edukacji i pracy.

Wyjątek stanowi Departament Bezpieczeństwa Krajowego (DHS). Fundusze dla tego ministerstwa przedłużono jedynie na dwa tygodnie. To rozwiązanie tymczasowe ma umożliwić przeprowadzenie negocjacji między partiami.

Demokraci żądają reform w służbach imigracyjnych

Krótkie przedłużenie budżetu DHS nie jest przypadkowe. Demokraci chcą wynegocjować istotne zmiany w działaniu resortu. Ich postulaty pojawiły się po zastrzeleniu przez funkcjonariuszy federalnych Alexa Prettiego w Minneapolis.

Opozycja domaga się wprowadzenia trzech kluczowych regulacji. Pierwsza to zakaz patrolowania ulic przez funkcjonariuszy służb imigracyjnych. Druga dotyczy zakazu wchodzenia do domów bez sądowych nakazów. Trzecia zmiana to obowiązek noszenia kamer na mundurach przez funkcjonariuszy.

Drugi shutdown w kadencji Trumpa

Zakończony we wtorek paraliż administracji to już druga taka sytuacja w obecnej kadencji prezydenta Trumpa. Poprzedni shutdown okazał się rekordowy w historii USA – trwał aż 43 dni.

Całkowity paraliż państwa rozpoczął się w październiku ubiegłego roku i zakończył dopiero w połowie listopada. Obecny shutdown był znacznie krótszy i objął mniejszą liczbę agencji, co ograniczyło jego skutki dla obywateli.

