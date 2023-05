Truskawki już są tańsze niż w zeszłym roku, a ceny mają jeszcze spadać

Cena truskawek mocno w dół

Dwa tygodnie temu na giełdzie w podwarszawskich Broniszach truskawka kosztowała od 16 do 25 zł/kg. Tydzień temu było to 15 a 24 zł/kg, a dzisiaj jest od 6 do 8 zł/kg! Jak pisze next.gazeta.pl – lekko obite owoce, dobre na przetwory można było kupić już za 2,99 zł/kg. Według byłego ministra rolnictwa Janusza Piechocińskiego, ceny truskawek mają "porażająco niski poziom". Relacjonuje, że ceny truskawek na Targowisku w Nowym Przybojewie to 12 zł za łubiankę. Z informacji portalu sadownictwo.com.pl wynika, że podobnie za truskawki należało zapłacić m.in. na Łódzkim Rynku Hurtowym "Zajazdowa" czy na Wielkopolskiej Gildi Rolno-Spożywczej w Poznaniu.

Rekordowo niskie ceny truskawek

Truskawki są tańsze niż w zeszłym roku. W maju średnio za truskawki płacimy 23,4 zł/kg – rok temu było to 25,3 zł/kg, ale więcej niż w latach ubiegłych. Co ciekawe cena spada bardzo szybko. Na cenę truskawek wpływa rosnąca podaż tych owoców oraz bardzo niska cena truskawek sprowadzanych z Maroka, Hiszpanii czy Ukrainy. Cena truskawek jeszcze spadnie, gdy pojawią się owoce gruntowe, na w handlu są owoce z upraw szklarniowych.

Tanie truskawki - kłopot dla rolników

Konsumenci się cieszą, a rolnicy mają problem. Adrian Woźniak właściciel gospodarstwa rolnego w okolicach Kutna w rozmowie z Onetem mówił, że "plantatorzy żyją w strachu, jak skończy się ten sezon". - Truskawki na rynku jest dziś jednak dużo i jej cena spada. Co gorsze, ludzie też kupują coraz mniej, bo wszyscy Polacy mają mniej pieniędzy w portfelach – tłumaczy plantator. Jak mówi dalej - obecnie truskawki są sprzedawane głównie na targowiskach, do dużych sklepów czy klientów indywidualnych. Wkrótce ruszy sprzedaż do przetwórni owocowych i producenci obawiają się, że przepełnione owocami przetwórnie nie skupią wszystkich truskawek. - Gdyby się tak stało, to na koniec sezonu zostaniemy z dużą ilości owoców, którą trzeba będzie sprzedawać za bezcen - mówi Woźniak Onetowi.

