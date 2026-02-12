Trzęsienie ziemi w Grupie Azoty. Prezes i dwóch wiceprezesów odwołani ze stanowisk

Adrianna Ewa Stawska-Ostaszewska
Marta Kowalska
2026-02-12 13:10

Rada nadzorcza Grupy Azoty podjęła decyzję o odwołaniu prezesa zarządu Andrzeja Skolmowskiego oraz dwóch wiceprezesów. Do pełnienia obowiązków prezesa delegowano Aleksandrę Machowicz-Jaworską, dotychczasową wiceprzewodniczącą rady nadzorczej. Zmiany w zarządzie chemicznego giganta kontrolowanego przez Skarb Państwa weszły w życie 12 lutego 2026 roku.

Nagłówek SUPER PILNE! na czerwonym tle z zarysem globusa, symbolizujący pilne wiadomości, które można znaleźć na portalu Super Biznes. Białe litery SUPER i żółte PILNE! z wykrzyknikiem podkreślają ważność treści.

  • Z funkcji prezesa odwołano Andrzeja Skolmowskiego, a stanowiska stracili też wiceprezesi Paweł Bielski i Andrzej Dawidowski
  • Aleksandra Machowicz-Jaworska będzie pełnić obowiązki prezesa maksymalnie przez trzy miesiące
  • Ministerstwo Aktywów Państwowych planuje dokapitalizowanie Grupy Azoty
  • Zmiany mają ustabilizować sytuację finansową spółki i stworzyć warunki do skutecznego wdrożenia strategii
Odwołanie prezesa Grupy Azoty i dwóch wiceprezesów

W komunikacie giełdowym z 12 lutego 2026 roku Grupa Azoty poinformowała, że rada nadzorcza spółki podjęła uchwały o odwołaniu trzech kluczowych członków zarządu. Z funkcji prezesa został odwołany Andrzej Skolmowski, a stanowiska stracili również dwaj wiceprezesi: Paweł Bielski i Andrzej Dawidowski.

Uchwały rady nadzorczej weszły w życie z dniem ich podjęcia, co oznacza, że zmiany w zarządzie nastąpiły z końcem dnia 12 lutego 2026 roku. To bezprecedensowa decyzja w historii chemicznego giganta kontrolowanego przez Skarb Państwa.

Aleksandra Machowicz-Jaworska pełniącą obowiązki prezesa

Rada nadzorcza delegowała do wykonywania obowiązków prezesa zarządu Aleksandrę Machowicz-Jaworską, która dotychczas pełniła funkcję wiceprzewodniczącej rady nadzorczej Grupy Azoty. Objęła ona funkcję od 13 lutego 2026 roku.

Według komunikatu spółki, Aleksandra Machowicz-Jaworska będzie pełnić obowiązki prezesa do momentu wybrania nowego prezesa zarządu w postępowaniu kwalifikacyjnym, jednak na okres nie dłuższy niż trzy miesiące. W złożonym oświadczeniu potwierdziła, że nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Grupy Azoty i nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Ministerstwo Aktywów Państwowych planuje dokapitalizowanie

Zmiany w zarządzie zbiegają się w czasie z planami Ministerstwa Aktywów Państwowych dotyczącymi dokapitalizowania Grupy Azoty. Według informacji PAP, resort planuje wzmocnienie kapitałowe spółki, co ma stworzyć warunki do skutecznego wdrożenia strategii i ustabilizowania sytuacji finansowej chemicznego koncernu.

Grupa Azoty to jeden z największych producentów nawozów azotowych w Europie. Spółka w ostatnich latach borykała się z trudnościami finansowymi spowodowanymi wysokimi cenami gazu oraz zmiennością koniunktury na rynku nawozów. Dokapitalizowanie i wymiana kadry zarządzającej mają być kluczowymi elementami planu naprawczego dla koncernu.

Co dalej z Grupą Azoty?

Odwołanie prezesa Andrzeja Skolmowskiego i dwóch wiceprezesów to sygnał, że Grupa Azoty wkracza w nowy etap działalności. W najbliższych tygodniach rozpocznie się proces rekrutacji nowego prezesa zarządu, który będzie musiał zmierzyć się z wyzwaniami związanymi z sytuacją finansową spółki i realizacją nowej strategii.

Inwestorzy i analitycy rynkowi będą bacznie obserwować kolejne kroki Aleksandry Machowicz-Jaworskiej oraz decyzje Ministerstwa Aktywów Państwowych dotyczące wsparcia finansowego dla chemicznego giganta. Od skuteczności tych działań zależy przyszłość jednego z największych polskich przedsiębiorstw branży chemicznej.

