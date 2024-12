To już kolejne fabryki

Wizyta duszpasterska

Ksiądz Sebastian Picur znany z TikToka ma dobrą radę na wizytę duszpasterską, czyli popularną kolędę. Ksiądz Picur to 34-letni duchowny z Archidiecezji Przemyskiej. W 2020 roku ksiądz zadebiutował na TikToku i zdobył serca wielu osób. Jego profil obserwuje blisko 850 tys. ludzi. Ksiądz Sebastian na co dzień posługuje w sanktuarium św. Jana Pawła II w Krośnie.

Według duchownego na wizytę duszpasterską warto przygotować dla księdza aż trzy koperty zamiast jednej. Dlaczego aż tyle? Czyżby jedna koperta to dla księży za mało? Duchowny zasugerował, by w największej kopercie dać deklarację codziennej modlitwy rodzinnej, w średniej - obietnicę uczestnictwa w niedzielnej mszy, a w najmniejszej - ofiarowanie komunii za księdza. Jak podaje "Wprost" nagranie księdza spotkało się z dużym zainteresowaniem. Internauci wyrażali nadzieję, że więcej duchownych przyjmie takie podejście. Niektórzy zauważyli, że w niektórych parafiach księża określają, ile należy włożyć do koperty.

Ile wkładamy do koperty dla księdza?

A ile pieniędzy Polacy wkładają do tradycyjnej koperty dla księdza? Z przeprowadzonej przez Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna ankiety wynika, że na tegoroczną kolędę ponad połowa Polaków zamierza włożyć "do koperty" powyżej 60 zł. Z kolei mniej więcej co dziesiąty badany (11 proc.) przeznaczy na ten cel mniej niż 40 zł.

Kolęda to w Polsce popularne określenie wizyty duszpasterskiej proboszcza lub osoby go reprezentującej (wikariusza parafialnego lub diakona) w domach parafian. Wizyta duszpasterska jest jedną z form duszpasterskich stosowaną w wielu Kościołach chrześcijańskich. Podstawowym celem kolędy jest modlitwa księdza wraz z parafianami w ich domach, poświęcenie domu oraz błogosławieństwo dla rodziny na cały rok.