i Autor: Shutterstock; Dawid Wolski/East News

Kodeks pracy

Trzy miesiące nowego urlopu dla każdego pracownika. Na podratowanie zdrowia

Lider Związkowej Alternatywy Piotr Szumlewicz, który zamierza wystartować w wyborach prezydenckich, proponuje wprowadzenie nowego urlopu - "Proponujemy, by wpisać do Kodeksu pracy prawo do urlopu regeneracyjnego dla wszystkich pracowników, którzy przepracowali w danym zakładzie 7 lat" – powiedział Szumlewicz.