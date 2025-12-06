W grudniu 2025 roku będą aż trzy niedziele handlowe: 7, 14 i 21 grudnia, co daje więcej czasu na przedświąteczne zakupy.

Mikołajkowy weekend (6-7 grudnia) również będzie handlowy, idealny na znalezienie prezentów i słodkości.

Sklepy, w tym galerie handlowe, supermarkety i dyskonty, będą otwarte w te dni, oferując promocje i rabaty.

Zaplanuj zakupy z wyprzedzeniem i porównaj ceny, aby skorzystać z najlepszych ofert.

Grudzień 2025 – miesiąc, na który czeka wielu Polaków, zwłaszcza tych, którzy lubią przedświąteczne zakupy. W tym roku grudzień przynosi wyjątkową okazję – aż trzy niedziele handlowe! Oznacza to więcej czasu na znalezienie idealnych prezentów, skompletowanie świątecznych zapasów i skorzystanie z atrakcyjnych promocji.

Kiedy otwarte sklepy?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w grudniu 2025 roku zakupy zrobimy w następujące niedziele:

7 grudnia 2025,

14 grudnia 2025,

21 grudnia 2025.

W tych dniach czynne będą galerie handlowe, supermarkety, dyskonty i większość sklepów. To doskonała okazja, aby na spokojnie, bez pośpiechu, wybrać prezenty dla najbliższych i zaopatrzyć się we wszystko, co potrzebne na święta.

Mikołajkowy weekend z otwartymi sklepami

Grudzień to także czas Mikołajek, a co za tym idzie – poszukiwania drobnych upominków dla dzieci i bliskich. W 2025 roku mikołajkowy weekend zapowiada się wyjątkowo korzystnie dla kupujących. Sklepy będą otwarte zarówno w sobotę - 6 grudnia, jak i w niedzielę - 7 grudnia, co daje mnóstwo czasu na znalezienie idealnych prezentów i mikołajkowych słodkości.

Grudniowe niedziele handlowe to tradycyjnie czas zakupowego szaleństwa. Sklepy przygotowują specjalne oferty, promocje i rabaty, aby przyciągnąć jak najwięcej klientów. Warto wcześniej zaplanować swoje zakupy, przygotować listę potrzebnych produktów i porównać ceny, aby uniknąć impulsywnych zakupów i przepłacania.

Gdzie zrobimy zakupy?

Podczas niedziel handlowych otwarte będą przede wszystkim:

Galerie handlowe: Oferują szeroki wybór sklepów z odzieżą, obuwiem, kosmetykami, elektroniką i artykułami gospodarstwa domowego.

Supermarkety i hipermarkety: To idealne miejsca na zakup artykułów spożywczych, chemii gospodarczej i innych produktów codziennego użytku.

Dyskonty: Znajdziemy tam przede wszystkim tanie produkty spożywcze, odzież i artykuły gospodarstwa domowego.

Wybrane sklepy osiedlowe: Decyzja o otwarciu w niedzielę handlową należy do właściciela danego sklepu.

