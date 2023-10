Trzy zagrożenia dla przedsiębiorców. Te postulaty uderzą w firmy

Wybory 2023. Przedsiębiorcy obawiają się tych obietnic

Przedsiębiorcy to około 14 proc. elektoratu, czyli 2,5 mln osób. Wybierając partie, których program im odpowiada, mogą nie tylko zwiększyć szanse powodzenia swojego biznesu, ale i wpłynąć na rozwój kraju. Na finiszu kampanii wyborczej znamy już kompletne programy wyborcze partii. Są tam także propozycje dla biznesu. Przedsiębiorcy powinni dokładnie analizować także propozycje dla wyborców nieprowadzących własnej działalności gospodarczej. Z prostego powodu - bo to firmy zapłacą za realizację obietnic, wypracowując zyski i odprowadzając podatki.

Tego oczekuje najwięcej przedsiębiorców

Według badania przeprowadzonego we wrześniu przez Forbes aż 97% firm uważa, że prawo w Polsce nie wspiera rozwoju biznesu. Blisko 60% uznaje, że polski system podatkowy wymaga gruntownej naprawy. Niestabilność przepisów i ich częste zmiany utrudniają budowanie długoterminowych strategii i inwestowanie w rozwój. Przedsiębiorcy zauważają, że prawo jest nieprecyzyjne, co pozwala urzędnikom na szeroką interpretację. Wyrażają niezadowolenie z nieodpowiedzialności urzędników za popełnione błędy w stosunku do firm oraz z opóźnień w uzyskiwaniu wyjaśnień w instytucjach państwowych. Zwracają uwagę na fakt, że wiele regulacji jest wprowadzanych bez głębszej analizy i konsultacji z przedstawicielami biznesu. Podkreślają potrzebę jasnych i zrozumiałych przepisów. Popierają też odprowadzanie należności z PIT-u tylko po otrzymaniu wpłaty za fakturę czy brak podwyżek podatków. Czy po wyborach te postulaty mają szansę zostać zrealizowane? Zapowiedzi niektórych partii idą w nieco innym kierunku.

3 najgroźniejsze dla przedsiębiorców obietnice wyborcze

W programach kilku partii pojawiają się propozycje skrócenia tygodnia pracy i zwiększenia płacy minimalnej. Większość partii zaprzecza natomiast, że będzie podnosiła wiek emerytalny. Te trzy sprawy mogą nieść dla firm największe konsekwencje. Z jednej strony pogłębią brak rąk do pracy, co hamuje rozwój firm, a z drugiej zwiększą koszty działania biznesu, pogorszą jego zyskowność.

W badaniu Forbes 68% przedsiębiorców uznaje, że zwiększenie wieku emerytalnego to konieczność, 89% przedsiębiorców uważa, że 4-dniowy tydzień pracy to niewłaściwe rozwiązanie. Wielu przedsiębiorców wyraża obawy związane z gwałtownym wzrostem płacy minimalnej. Mimo że zgadzają się co do konieczności jej podwyższenia, podkreślają, że zbyt szybkie tempo tych zmian może mieć niekorzystny wpływ na system wynagrodzeń oraz standardy pracy.- Ponad połowa przedsiębiorców w cytowanym badaniu generalnie obawia się spełnienia obietnic wyborczych dotyczących firm. Ich niepokój jest uzasadniony, ponieważ do tej pory to firmy ponosiły koszty wielu zobowiązań wyborczych. Obecna recesja wpływa na terminowość płatności, co prowadzi do problemów z płynnością finansową. Dlatego co trzeci badany obawia się o gorsze perspektywy gospodarcze. Biznes w Polsce nie oczekuje wsparcia od państwa, ale stabilnych i korzystnych regulacji. Najważniejsze dla przedsiębiorców jest, aby rząd nie stawiał przeszkód w prowadzeniu działalności gospodarczej - ocenia Mateusz Skowronek, Dyrektor Sprzedaży eFaktor.

Sprawdź w naszej galerii, co poszczególne partie mają w swoich programach dla przedsiębiorców

- W propozycjach większości partii trudno doszukiwać się zapowiedzi ułatwienia dostępu do finansowania. Jednym z istniejących problemów są też zakazy cesji wierzytelności, które mogą utrudniać działalność gospodarczą, a także dostęp do finansowania dla małych firm. Postulaty zniesienia zakazu cesji są podnoszone od lat przez organizacje przedsiębiorców. Być może po wyborach, któraś z partii wsłucha się w te głosy, co długofalowo może przysporzyć jej zwolenników – komentuje Jerzy Dąbrowski, wiceprezes Finea, firmy mikrofaktoringowej dla MŚP.- Przedsiębiorcy oczekują też konsekwentnych działań zmierzających do obniżenia inflacji, która obecnie uderza w wiele branż np. transportową, budowlaną czy handel. Wielu prowadzących biznes jest z tego powodu na granicy upadku. Konkurencja nie pozwala im na podnoszenie cen, a marż nie da się obniżać bez końca. Natomiast z satysfakcją należy przyjmować wszystkie zapowiedzi ułatwień w prowadzeniu biznesu np. modernizację KRS i większe możliwości dokonywania zmian on-line. Wielu przedsiębiorców od lat korzysta z elektronicznej księgowości i niektóre operacje urzędowe zostają w tyle za obecnymi realiami i potrzebami – mówi Kamil Fac, wiceprezes Faktura.pl

