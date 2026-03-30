To nie żart na Prima Aprilis. Jak informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, w środę 1 kwietnia 2026 r. trzynastkę otrzyma ponad 844 tys. uprawnionych. To pierwsza transza wypłat dodatkowego świadczenia dla seniorów.

Pieniądze trafiają razem z podstawową emeryturą, bez konieczności składania jakichkolwiek wniosków. System działa automatycznie, co oznacza, że każdy uprawniony dostanie świadczenie „z urzędu”.

Ile wynosi trzynastka w 2026 roku?

W tym roku trzynastka jest równa najniższej emeryturze i wynosi 1978,49 zł brutto. To stała kwota dla wszystkich uprawnionych – niezależnie od wysokości pobieranego świadczenia.

Co ważne, dodatkowe pieniądze są w pełni chronione. Nie podlegają zajęciom komorniczym i nie wliczają się do dochodu, co dla wielu seniorów ma ogromne znaczenie.

Harmonogram wypłat. Te daty są kluczowe

Wypłaty trzynastej emerytury zostały rozłożone na kilka terminów: 1, 6, 10, 15, 20 i 25 kwietnia oraz 1 maja. Jeśli termin przypada w dzień wolny od pracy, pieniądze trafiają do seniorów wcześniej.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazuje środki z wyprzedzeniem – na pocztę trzy dni robocze przed terminem, a do banków jeden dzień wcześniej. Dzięki temu przelewy i przekazy docierają na czas.

Kto dostanie trzynastą emeryturę?

Prawo do trzynastki mają osoby, które na 31 marca posiadają uprawnienia do świadczeń, takich jak emerytura, renta czy świadczenie przedemerytalne. Dotyczy to także m.in. renty socjalnej czy nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.

To szeroka grupa, dlatego skala wypłat jest ogromna – tylko w pierwszym dniu środki trafią do setek tysięcy osób.

Realne wsparcie dla budżetów seniorów

W czasach rosnących kosztów życia dodatkowe niemal 2 tys. zł to dla wielu emerytów konkretna pomoc. Trzynastka co roku budzi duże emocje i jest jednym z najważniejszych momentów w kalendarzu wypłat świadczeń.

Choć data 1 kwietnia może kojarzyć się z żartami, w tym przypadku chodzi o bardzo realne pieniądze, które właśnie trafiają na konta seniorów.

Pieniądze to nie Wszystko - Marek Zuber