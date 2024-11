Nadmierny deficyt. Czy rząd Tuska będzie musiał ciąć świadczenia socjalne?

Dudek: "Nie trzeba ciąć wydatków socjalnych, wystarczy ich nie waloryzować"

W kolejnym odcinku programu "Pieniądze to nie wszystko" zaproszeni do studia analitycy i ekonomiści komentują bieżące wydarzenia ekonomiczne z kraju i ze świata. Tym raz - 27 listopada- w studiu gościliśmy Sławomira Dudka, prezesa Instytutu Finansów Publicznych, który oceniał działania rządowe dotyczące zmniejszania nadmiernego deficyt w państwowej kasie.

Jak wyliczał w programie ekonomista, "UE przedstawiła rekomendację Polsce, w której założono, że w ciągu 4 lat powinniśmy zredukować nadmierny deficyt o 120 mld zł. UE proponuje, żeby od 2025 r. przez kolejne lata redukować po 30 mld zł. Polski rząd chce jednak w przyszłym roku zmniejszyć zadłużenie o 9 mld zł, a w 2026 r. o 40 mld zł".

Prezes Instytutu Finansów Publicznych przypomniał, że sam program 800 plus to roczny koszt 30 mld zł. W jego ocenie powinniśmy ambitniej już w 2025 r. zmniejszać dług publiczny, zwłaszcza że do Polski napłyną nowe środki unijne jak również KPO, co jak ocenił ekonomista "da nam oddech finansowy".

Dudek zauważył, że "gdybyśmy przyjęli szybszą ścieżkę zbijania nadmiernego deficytu to byłaby przestrzeń do szybszej obniżki stóp procentowych, tańszych kredytów dla firm i obywateli oznaczałoby to również przyspieszenie inwestycji w gospodarce. Mielibyśmy wiekszą przestrzeń fiskalną również na nieprzewidziane wydarzenia, na niepewne czasy, w których żyjemy" - mówił ekonomista.

Jak twierdzi Dudek na razie nie wiadomo, jak rząd chce zbijać deficyt. "Na razie odkrył dwie karty z całej talii. Wiemy jedynie, że przez 4 lata rząd zobowiązał się do zamrożenia progów podatkowych. Nie będzie również do 2028 roku zwiększenia kwoty wolnej od podatku oraz zapowiedział zwiększenie akcyzy" - twierdzi Dudek.

Zdaniem ekonomisty "wcale nie trzeba ciąć wydatków wystarczy ich nie podnosić np. jeżeli 800 plus pozostanie na nominalnym poziomie to ten program może dać jakiś zysk w relacji do PKB. Może być również podobnie z innymi świadczeniami, które również nie będą waloryzowane. Jeżeli już mielibyśmy podwyższać świadczenia to podnosimy wolniej niż inflacja" - stwierdził Dudek w programie "Pieniądze to nie wszystko".

Cała rozmowa w załączonym wideo.

