Tusk: Będą środki na pomoc i usuwanie skutków powodzi. "Nie zostawimy nikogo samemu sobie"

Wymiana okien za darmo. Skorzystaj z dofinansowania do termomodernizacji mieszkania

Tusk obiecuje pomoc dla powodzian

- " Zleciłem ministrowi finansów przygotowanie środków na pomoc doraźną i usuwanie skutków powodzi. Minister ds Unii Europejskiej wystąpi o pomoc europejską. Nie zostawimy nikogo samemu sobie. Ministra obrony poprosiłem o skierowanie na tereny zagrożone dodatkowych sił - napisał premier Tusk na X.

Tusk poinformował też, że premier Ukrainy Denys Szmyhal przekazał w niedzielę wyrazy solidarności z Polską i gotowość natychmiastowego wysłania stu ratowników wyposażonych w specjalistyczny sprzęt do walki z powodzią.

Na jakie środki mogą liczyć poszkodowani przez powódź?

O pomocy finansowej dla powodzian premier mówił już w sobotę w Nysie. Informował wówczas, że uruchomiona zostaje szybka pomoc finansowa dla osób najbardziej poszkodowanych w związku z sytuacją pogodową. Tusk zapowiedział, że będzie to pomoc podobna do tej, jaką jego rząd uruchomił po raz pierwszy wobec poszkodowanych po przejściu serii trąb powietrznych w sierpniu 2008 r. Wówczas, w 2008 r. rząd zdecydował, że poszkodowani przez trąbę powietrzną otrzymają odszkodowania, które w pełni pokryją ich straty, a oprócz tego będą im wypłacane szybkie, jednorazowe zasiłki w wysokości do 10 tys. zł. Wtedy rząd Tuska zadeklarował wypłatę odszkodowań w wysokości 100 proc. poniesionych strat, niezależnie od ubezpieczenia.

Zasiłek celowy dla powodzian

Pomoc finansowa dla poszkodowanych przez klęski żywiołowe jest udzielana w formie zasiłków celowych. Pomoc jest przeznaczona dla osób, które poniosły szkodę w wyniku powodzi, podtopień, intensywnych opadów atmosferycznych, silnych wiatrów, wyładowań atmosferycznych lub osunięć ziemi.

Pomoc doraźna (dla rodziny albo osoby samotnie gospodarującej) może wynieść do 6 tys. zł. Z kolei kwota na remont, odbudowę domu lub mieszkania może sięgnąć 200 tys. zł. Zasiłek do 100 tys. zł może być przyznany w związku ze szkodami w budynkach gospodarczych. Te środki będą wypłacane po tym, jak komisje oceną szkody. Zasiłki wypłacają miejscowe ośrodki pomocy społecznej. Pomoc może być przyznawana niezależnie od kryterium dochodowego.

Zleciłem ministrowi finansów przygotowanie środków na pomoc doraźną i usuwanie skutków powodzi. Minister ds Unii Europejskiej wystąpi o pomoc europejską. Nie zostawimy nikogo samemu sobie. Ministra obrony poprosiłem o skierowanie na tereny zagrożone dodatkowych sił.— Donald Tusk (@donaldtusk) September 15, 2024

QUIZ PRL. Czarne karty PRL. Wielkie katastrofy, które wstrząsnęły Polską Ludową Pytanie 1 z 11 14 marca 1980 w katastrofie samolotu Ił-62 "Mikołaj Kopernik" lecącym z Nowego Yorku zginęła wielka gwiazda. Jak się nazywała? Anna Jantar Zdzisław Beksiński Ewa Sałacka Dalej