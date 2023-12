Sztuczna inteligencja to więcej narzędzi niż ChatGPT

- Wprowadzimy kasowy PIT dla przedsiębiorców, urlop dla przedsiębiorców od składek oraz "babciowe", czyli świadczenie dla młodych matek wracających do pracy – to zapowiedź nowego szefa rządu z sali sejmowej.

Wymarzony urlop dla przedsiębiorców

- Urlop dla przedsiębiorcy, a więc odstąpienie od płacenia składki, kiedy ich mała firma, ich działalność gospodarcza nie jest aktywna, bo mają też prawo do wypoczynku – to zapowiedź premiera Tuska, która wydaje się rewolucyjna.

Realia są jeszcze bardziej optymistyczne, gdy spojrzymy na program wyborczy Koalicji Obywatelskiej. Zawarto tam postulat wynagrodzenia w wysokości połowy płacy minimalnej. Jeśli obie obietnice zostaną zrealizowane, to przedsiębiorcy w końcu zaznają czym jest płatny urlop. Obecnie każde wakacje w zasadzie oznaczają dla nich straty.

Chorobowe płacone przez ZUS, a nie przedsiębiorcę

- Chorobowe będzie płacone przez ZUS od pierwszego dnia, a nie przez pracodawcę. To jeden z konkretów umowy koalicyjnej – to z kolei zapowiedź wicepremiera. Władysław Kosiniak-Kamysz również chce dać przedsiębiorcom większe pole manewru.

Kasowy PIT – bez podatku od niezapłaconych faktur

Powstanie obowiązku podatkowego może być różnie określone w ustawach i powodować niesprawiedliwe konsekwencje. Zdarzają się przypadki, że przedsiębiorca został oszukany przez kontrahenta, a następnie płaci podatek od kwoty, na która go oszukano. Obecnie, przychód to kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane. Jeśli postulat zmieni się w prawo, to przychód powstanie w momencie otrzymania zapłaty.

Wymienione wyżej obietnice to obciążenie dla budżetu państwa – prawdopodobnie na kwotę większa niż 10 mld zł. Pozostaje mieć nadzieję, że dodatkowa energia dla przedsiębiorców przyczyni się do wyższych dochodów i większych wpływów z podatków.

