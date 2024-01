Tusk da Kaczyńskiemu sporą podwyżkę! Czterocyfrowa kwota

Zgodnie z prognozami, waloryzacja rent i emerytur od 1 marca wyniesie co najmniej 11,9 proc. "Fakt" zauważa, że prawdopodobnie ten rok będzie ostatnim, w którym świadczenia dla seniorów wzrosną dwucyfrowo, z uwagi na hamującą wpływ inflację. Minimalna emerytura, obecnie wynosząca 1588,55 zł, po marcowej waloryzacji może wzrosnąć o 189 zł brutto. Natomiast przeciętne świadczenie z ZUS, obecnie 3,3 tys. zł brutto, zwiększy się o 390 zł miesięcznie.

Jednakże, ze względu na charakter waloryzacji procentowej, osoby pobierające wyższe świadczenia, takie jak politycy-emeryci, otrzymają znacznie większe kwoty. Według "Faktu", Jarosław Kaczyński może spodziewać się o około 950 zł brutto więcej, co podniesie jego obecną emeryturę 8 tys. zł brutto. Donald Tusk, pobierając trzy emerytury, może zyskać dzięki waloryzacji 690 zł brutto więcej miesięcznie do swojej emerytury.

Emerytury parlamentarzystek

Czesław Siekierski, minister rolnictwa, otrzymując obecnie około 10 tys. 850 zł brutto z ZUS, może spodziewać się wzrostu świadczenia o około 1290 zł brutto. Stanisław Karczewski, senator PiS, z emeryturą wynoszącą około 11 tys. 500 zł brutto, może otrzymać co najmniej 1400 zł brutto więcej od marca, wyrównując tym samym swoją emeryturę do poziomu uposażenia parlamentarnego.

Z kolei "Fakt" zauważa, że w porównaniu do swoich męskich kolegów, parlamentarzystki-emerytki wypadają gorzej. Marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska z KO, otrzymując obecnie ok. 3400 zł brutto, może spodziewać się podwyżki o ok. 400 zł miesięcznie od 1 marca. Była marszałek Sejmu Elżbieta Witek, pobierająca około 4900 zł emerytury, może liczyć na podwyżkę o około 580 zł co miesiąc dzięki waloryzacji.

QUIZ PRL. Czy znasz te słowa? Pytanie 1 z 15 Czym zajmowała się repasaczka? wypasaniem krów wypłacaniem reparacji wojennych naprawianiem pończoch lub rajstop Dalej