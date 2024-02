Tusk nie ma pieniędzy na kluczową obietnicę! Jest pilny apel

Wakacje kredytowe jednak zostaną. Co wiadomo?

Składka zdrowotna – parapodatek, nieudana pozostałość Polskiego Ładu

Składka zdrowotna niekiedy jest uważana za ukryty podatek w okładce składek na ZUS. W 2022 r. znacznie zmieniono zasady rozliczania składki zdrowotnej, przedsiębiorcy nie byli zachwyceni. Obciążenia publicznoprawne stały się nieproporcjonalne dla wielu firm.

- Wrócimy do ryczałtowego systemu rozliczania składki zdrowotnej. Skończymy z absurdem składki zdrowotnej od sprzedaży środków trwałych – to zapowiedź Koalicji Obywatelskiej z kampanii wyborczej.

Złagodzenia obciążeń związanych ze składka zdrowotną chcieli wszyscy koalicjanci tworzący obecny rząd. Jednak wygląda na to, że nic z tego nie wyjdzie z powodu pustki w budżecie.

Apel przedsiębiorców w kwestii składki zdrowotnej

- Planowane zmiany nie spowodują zmniejszenia wysokości daniny. Ministerstwo Zdrowia chce zapewnić utrzymanie finansowania ochrony zdrowia na dotychczasowym poziomie. Powrót do rozwiązań, które obowiązywały przed wprowadzeniem Polskiego Ładu to ubytek dochodów państwa o ok. 10 mld. zł. (…) Liczymy jednak, że w trakcie dalszych prac zostaną uwzględnione oczekiwania przedsiębiorców, aby składka nie stanowiła tak dużego obciążenia jak obecnie – apeluje Konfederacja Lewiatan.

Polityczna telenowela ze składką zdrowotną

Niestety łatwiej coś obiecać przed wyborami niż później zrealizować. Wspomniana przez Lewiatan kwota 10 mld dla Skarbu Państwa robi różnicę. Rząd prawdopodobnie popiera złagodzenie obciążeń publicznoprawnych jednak w warunkach pustek budżetowych każda okazja na oszczędności jest cenna.

Kwestia składki zdrowotnej jest obecnie otwarta. Nie wiadomo czy rząd przychyli się do apelu przedsiębiorców czy postawi na oszczędności. Należy być jednak przygotowanym, że radykalne złagodzenie obciążeń wobec ZUS nie nastąpi w najbliższej przyszłości.

