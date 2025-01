ZUS podnosi dopłatę do energii. Kto dostanie więcej od 1 marca?

Szukają ludzi do pracy. Pensja 16,5 tys. zł. Wymagania mają minimalne

Współpraca Polski z Kanadą w kwestii atomu

We wtorek premier Donald Tusk i premier Kanady Justin Trudeau podpisali w Warszawie porozumienie o współpracy w dziedzinie energii nuklearnej. "Dzisiaj pogłębiamy nasze partnerstwo, podpisując umowę o współpracy w zakresie pokojowego wykorzystania energii jądrowej" - podkreślił Trudeau na wspólnej konferencji prasowej. Jak mówił, "jest to umowa, która oznacza lepszą energię jądrową dla Polski, przybliżenie tej energii, dzięki pomocy Kanady, aby już nigdy Polska nie była zależna od rosyjskiej ropy i gazu".

Premier Kanady podkreślił, że: "od dziesiątek lat Kanada stoi w awangardzie tworzenia czystej energii jądrowej. Tworzymy reaktory jądrowe, które w tej chwili ogrzewają tysiące gospodarstw domowych". I zadeklarował: "Kanada jest gotowa do wsparcia Polski - jako silny partner, na którym można polegać - jako źródło uranu, energii jądrowej".

Natomiast premier Polski Donald Tusk podkreślił, że jest oczywiste, iż współpraca obu krajów ma służyć pokojowemu wykorzystaniu energii nuklearnej. "Dla Polski ten dzisiejszy akt i nasze rozmowy mają szczególny wymiar, ponieważ jesteśmy na drodze do własnej energetyki jądrowej, Kanada ma tutaj bardzo dobre doświadczenie" - podkreślił szef polskiego rządu. Tusk zwrócił uwagę, że główny dostawca technologii dla pierwszej planowanej polskiej elektrowni jądrowej, czyli firma Westinghouse jest własnością firm kanadyjskich.

Polska centrum sztucznej inteligencji

Donald Tusk poinformował również, iż rozmawiał we wtorek z szefową Google, która stwierdziła, iż Polska powinna stać się "centrum europejskim jeśli chodzi o sztuczną inteligencję i bezpieczeństwo". Szef polskiego rządu podkreślił: "Będę o tym mówił za kilka dni, bo będę starał się przekonać wszystkich do tego - i w Europie i na świecie, ale też tu w naszym kraju - że Polska wkracza na drogę bardzo przyspieszonego rozwoju gospodarczego i technologicznego". I zaznaczył, że zamierza także poinformować opinię publiczną o planach inwestycyjnych oraz szczegółach dalszej współpracy z pożądanymi partnerami czy największymi firmami, "by Polska stała się liderem nowoczesnych technologii".

"Do tego potrzeba szczególnych źródeł energii" - zaznaczył Tusk. Jak dodał, "mamy w Polsce drogą energię", dlatego inwestycje w zakresie energetyki jądrowej są obecnie priorytetem.

Autor: